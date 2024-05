Ambarabà Ricicloclò: 2 premi nazionali sul riciclo dell’acciaio alla scuola di Morosolo

Fra i vincitori del concorso nazionale Ambarabà Riciclocò figura al primo posto c’è la classe 5^ della Scuola Primaria Manzoni di Morosolo (IC Campo dei Fiori) mentre la classe 4^ della medesima scuola ha ricevuto la menzione d’onore.

Una grande soddisfazione per bambini e insegnanti che hanno partecipatro al progetto di educazione ambientale Ambarabà Ricicloclò promosso da Ricrea, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema Conai e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con la rivista Andersen,.

Seguendo l’idea che anche il valore del riciclo degli imballaggi di plastica si impara a scuola, i bambini delle scuole prmarie sono stati invitati a giocare con le parole per inventare indovinelli dedicati agli imballaggi d’acciaio e alle azioni virtuose che si innescano con il loro corretto avvio a riciclo.

I giovani studenti, con il supporto degli insegnanti hanno quindi proposto dei giochi in cui menzionare gli imballaggi in acciaio e il loro riciclo.

DUE INDOVINELLI SULL’ACCIAIO

“Sullo scaffale del supermercato, faccio la guardia a un pelato”, recita l’indovinello ideato dalla classe 5^ della Scuola Primaria Manzoni di Morosolo che si è aggiudicata il primo premio mentre la classe 4^ ha ottenuto al menzione speciale ponendo un altro quesito: “Fa il sorriso sotto il mare”.

L’ancora è la soluzione a quest’ultimo indovinello, mentre la risposta al primo è la latta dei pelati.

Entrambi i giochi di parole, assieme agli altri vincitori, sono stati illustrati da Enrico Macchiavello e le tavole saranno prossimamente pubblicate in un volume.

“Il progetto Ambarabà Ricicloclò rappresenta un pilastro fondamentale del nostro impegno per l’educazione ambientale dei giovani – commenta Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di Ricrea -. Questa iniziativa ci aiuta a raccontare a bambini e ragazzi, grazie al prezioso supporto degli insegnanti, che gli imballaggi in acciaio come scatolette, bombolette, barattoli, latte, fusti e tappi corona, se conferiti correttamente possono essere riciclati al 100% e all’infinito. Il loro coinvolgimento attivo è essenziale per costruire un futuro più sostenibile poiché rappresentano il vero motore del cambiamento. Questa competizione li incoraggia a vedere il riciclo come un’opportunità creativa di fare la differenza. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e continueremo a investire in queste attività educative che preparano i giovani a diventare ambasciatori consapevoli di sostenibilità e che ad oggi hanno coinvolto oltre 522.000 ragazzi”.

Maggiori informazioni sul sito ricreaedu.org e sulla pagina Facebook.