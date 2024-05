Ambiente e salute, Pino Santangelo candidato a Samarate nelle file del Movimento 5 Stelle

Anche a Samarate sono state depositate le liste per le elezioni 2024.

E non mancano le sorprese.

Alcune, come la presenza dello storico leghista Maurizio Brambilla nella lista Samarate al Centro o il passo indietro di Tiziano Zocchi e Paolo Bossi, erano già uscite nei giorni scorsi.

Più in sordina è apparso un altro nome inatteso: quello di Pino Santangelo, alfiere samaratese della sinistra sinistra, che oggi è nella lista del Movimento 5 Stelle.

Una scelta che incuriosisce, per questo lo abbiamo cercato.

«Io sono ancora militante e iscritto a Rifondazione Comunista» chiarisce subito Santangelo. Il partito comunista a Samarate ha ancora una pattuglia di una decina di iscritti e qualche altro simpatizzante e anche in questo 2024 si è interrogato sulla presenza alle elezioni: «A questa tornata elettorale – spiega Santangelo – come gruppo locale non volevamo schierarci, volevamo essere solo elettori ed eravamo già orientati al candidato sindaco dei Cinque Stelle», vale a dire Alessio Sozzi.

«Per altri motivi ci siamo incontrati con il gruppo M5S, in particolare sul tema della Variante 341 e ci è stata data la disponibilità ad avere una presenza nella loro lista». Dopo la consultazione nel gruppo di rifondaroli si è scelto di schierare proprio il nome di Pino Santangelo, che nel 2015 si era anche candidato sindaco con la lista Sinistra Unita per Samarate, alternativa al centrosinistra a trazione Pd. Poi nel 2019 si era speso nella lista più a sinistra a sostegno di Tiziano Zocchi.

Quella di oggi è una scelta pratica, per il gruppo della sinistra, che aveva avuto qualche altro mezzo abboccamento con altre liste. Non dal centrosinistra: «Siamo stati ignorati, ma non è un cruccio».

Quali sono i punti di contatto tra i rinfodaroli e il Movimento 5 Stelle?

Al primo punto c’è sicuramente «la difesa dell’ambiente e della salute», un tema su cui Santangelo si è speso tra l’altro all’interno del Comitato contro la Variante alla Statale 341. Ma ci sono anche i temi sociali e del lavoro: Santangelo sottolinea tra le proposte della lista M5S l’idea di costruire «servizi integrativi per affiancare le famiglie nel periodo estivo: si deve fare sinergia tra amministrazione e associazioni sportive», E ancora un impegno maggiore del Comune per il «reinserimento lavorativo» delle persone che hanno perso l’occupazione.