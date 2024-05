Anche il Coni di Varese celebra la Giornata Nazionale dello sport

La Giornata Nazionale dello sport in Italia nasce nel 2003 peer volontà del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) con l’obbiettivo si sponsorizzare l’attività sportiva e sensibilizzare le persone sui benefici che essa può portare.

Il presidente del Coni Varese Walter Sinapi, come tutti gli anni, tiene a celebrare questa giornata.

LE PAROLE DEL DELEGATO

La prossima domenica, 2 giugno non è solo la festa della nostra ancor giovane democrazia, è anche la prima domenica di giugno e quindi la Festa Nazionale dello Sport.

A fianco della maestosa parata di Roma, in tutta Italia gli sportivi si ritrovano in eventi e competizioni di ogni disciplina per celebrare una festa istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la direttiva del 27 novembre 2003.

Ma a che cosa serve lo Sport è perché festeggiarlo?

Certo, praticare attività fisica come lo sport migliora la funzione cardiaca, riduce i rischi di diabete, abbassa la tensione e lo stress e controlla lo zucchero nel sangue. Fare sport aiuta a costruire i muscoli e migliora la coordinazione e la memoria muscolare. Tutto questo è innegabile, anche se in Lombardia più di un quarto degli adulti non pratica nessuna forma di attività motoria.

Oltre questo c’è molto di più.

Lo sport è espressione di emozione, cultura e identità; nel nostro territorio è profondamente radicato nella società e nel tessuto civile. Al di là delle eccellenze territoriali le comunità della nostra Provincia vivono lo sport con passione e fervore.

La nostra storia e la tradizione sportiva continuano a ispirare generazioni, trasformando lo sport in un’esperienza emozionale e culturale senza tempo.

Domenica, quindi, invito tutti a partecipare alle iniziative, agli eventi e alle manifestazioni che anche sul nostro territorio vogliono valorizzare la funzione dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.

Per dirla con il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: chi si impegna per lo sport e lo diffonde, aiuta il Paese.