Anche in Prefettura a Varese la prima Riunione della Cabina di coordinamento sul Pnrr

Nella mattinata di lunedì 27 maggio, nella sala Motta della Prefettura di Varese – come avvenuto anche nelle altre Prefetture d’Itali – sono iniziati i lavori della Cabina di coordinamento per la definizione del piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in ambito provinciale. La riunione è stata coordinata dalla Prefettura di Roma, presieduta per l’occasione dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e con la presenza dei Ministri Matteo Piantedosi e Raffaele Fitto.

Sono intervenuti in videoconferenza anche il Prefetto di Roma, il Sindaco di Roma e il Presidente della Città Metropolitana di Roma. Il Presidente del Consiglio ha ricordato che le cabine di coordinamento PNRR, istituite presso ciascuna Prefettura, “saranno la sede nelle quali le Amministrazioni locali e i soggetti attuatori degli interventi del Piano potranno confrontarsi, portare all’attenzione di tutti le eventuali criticità tecniche e operative e intervenire tempestivamente per risolvere i problemi e trovare le soluzioni migliori”.

«Il Governo – ha proseguito il Presidente del Consiglio dei Ministri –, senza disperdere il lavoro fatto finora, ha scelto di ampliare e rafforzare l’articolazione territoriale più vicina agli enti attuatori del PNRR, che è la Prefettura, proprio nella fase della messa a terra del PNRR. Attraverso l’azione dei Prefetti, il Governo sarà in grado di svolgere un’azione più efficace di raccordo e coordinamento, di risoluzione dei problemi e di collegamento con le Amministrazioni centrali e la Struttura di Missione Pnrr».