Ancora incerto il futuro estivo della piscina Manara: si va avanti con la trattativa privata

Il 15 maggio, la giunta comunale di Busto Arsizio ha preso diverse decisioni ma tra i punti più rilevanti, è stata affrontata la questione dell’impianto Manara, per cui continua il processo di ricerca di un nuovo gestore, dopo la cacciata di Forus (la cui gestione è ora anche sotto la lente d’ingrandimento della magistratura).

Dopo l’esito deserto della precedente procedura negoziata, si stanno intrattenendo nuovi colloqui con operatori del settore per riaprire la parte estiva a metà giugno. Ora la procedura sarà più agile e l’amministrazione potrà trattare privatamente, probabilmente con le stesse quattro società che si erano mostrate interessate alla procedura negoziata ma che poi non hanno presentato un’offerta.

Durante l’incontro, sono stati discussi anche altri temi di interesse sociale e istituzionale. È stato approvato l’evento BA STUDENTALKS, un festival per studenti organizzato dall’Associazione culturale Spazio Eventi, che si terrà a MalpensaFiere l’1 e 2 giugno. Questo evento, dedicato ai giovani dai 15 ai 25 anni, includerà laboratori, incontri con aziende, momenti musicali e attività di intrattenimento.

La Giunta ha anche dato il via alla tradizionale rassegna “BA ESTATE”, che comprende vari eventi estivi promossi o patrocinati dall’amministrazione comunale. La presentazione ufficiale è avvenuta il 16 maggio in sala consiglio.

Inoltre, è stato approvato l’Avviso pubblico per l’assegnazione del Fondo Non Autosufficienze, destinato a persone anziane non autosufficienti o con disabilità gravi. Il fondo, pari a € 340.159,98, sarà suddiviso tra minori e adulti disabili (55%) e anziani non autosufficienti (45%).

Infine, la Giunta ha deliberato l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per un nuovo deposito di materiale edile e ha aggiornato il Piano di Protezione Civile comunale in conformità alle norme vigenti.