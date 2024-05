Ancora tanti appuntamenti nel mese di maggio alla Libreria degli Asinelli di Varese

Il mese di Maggio alla Libreria degli Asinelli di via Bagaini 14 a Varese è ricco di appuntamenti.

Accompagnata da Raffaele Milani, docente di Estetica e presidente di Italia Nostra Bologna, la signora Falqui -introdotta dal professor Giuliano Boccali- presenterà la raccolta di storie “Trilogia della vita vagabonda” pubblicate da Medusa Edizioni.

Pietro Macchione Editore, trent’anni di editoria

Venerdì 24 maggio alle 18.30, serata dedicata al festeggiamento di trent’anni di editoria a e per Varese, con Pietro Macchione, con la partecipazione di alcuni dei suoi autori: Claudio Bossi (Io e il Titanic), Roberta Lucato (La voce di Belforte), Marco Marcuzzi (Assassinio sul Tresa).

Partecipazione gratuita. Richiesta la prenotazione.

Incontri con l’autore

Mercoledì 29 maggio alle ore 19, “Livelli di vita” con FRANCESCO VARANINI. Incontro in libreria con un autore dal vasto orizzonte di interessi -dalla letteratura latinoamericana alla formazione per dirigenti, dalle intelligenze artificiali alle questioni filosofiche attinenti la cura di sé- per divagare attorno al tema della malattia in letteratura, in dialogo con Stéfano Pérez Tonella.

Ingresso libero, raccomandata la prenotazione.

Giovedì 30 maggio alle ore 19, LUCA VULLO presenta “La voce del corpo”. È possibile vendere un insieme di gesti? Luca Vullo dice di sì nel recentissimo volume che segue il già famoso spettacolo. Un libro divertente che fa riflettere sulle nostre origini e su quanto sia bello aprirsi ad altre culture anche in maniera non verbale.

Prenotazione richiesta e vincolata all’acquisto del volume presso la libreria