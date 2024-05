Andrea Giorgianni nuovo Direttore della Neuroradiologia dell’ASST Sette Laghi

Si chiama Andrea Giorgianni il nuovo Direttore della Neuroradiologia. 44 anni, laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Messina, si è specializzato in Radiodiagnostica all’Università degli Studi dell’Insubria nel 2008.

Dal 2009 è in forza alla Neuroradiologia dell’Ospedale di Circolo di Varese, dopo una breve parentesi lavorativa all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove ha lavorato nel reparto di Diagnostica Angiografica e Radiologia Interventistica.

Nel 2020 il Dott. Giorgianni ha conseguito il diploma Europeo di Membro certificato dell’EBNI (European Board of Neurointervention). Da dieci anni è referente aziendale dell’attività interventistica neurovascolare e dell’ambulatorio vascolare multidisciplinare composto da Neuroradiologi e Neurochirurghi e, dal 2021, è titolare di incarico professionale di alta specializzazione in interventistica neuroradiologica.

È inoltre membro di numerosi gruppi di lavoro sui Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali sia per lo stroke nell’adulto e nel bambino, sia per l’esecuzione di esami neuroradiologici in urgenza in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria, dove svolge anche attività didattica.

In questi anni è stato responsabile scientifico, relatore e docente di numerosi corsi, convegni e seminari ed è autore di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. È vice presidente nazionale della SNO (Società Neuroscienze Ospedaliere).