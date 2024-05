Anniversario della battaglia di Biumo, a Varese le celebrazioni sabato 25

L’associazione Varese per l’Italia organizza la commemorazione del 165° anniversario della “Battaglia di Biumo-Varese XXVI maggio 1859″, che si terrà sabato 25 maggio 2024. L’evento storico sarà celebrato con una serie di attività.

IL PROGRAMMA DELLA COMMEMORAZIONE

Il programma della giornata prevede, alle 17.45, la partenza di un corteo da Piazza Cacciatori delle Alpi (Piazza del Tribunale) guidato dal Corpo Musicale Cittadino di Malnate e includerà autorità civili, militari e rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma. Il percorso seguirà Via San Martino, Piazza Giosuè Carducci, Corso Matteotti, fino a Piazza Podestà. In contemporanea partirà da Piazza XX Settembre la Fanfara dei Bersaglieri A. Vidoletti di Vergiate, che attraverserà Via Morosini, Corso Moro, Piazza Monte Grappa e Corso Matteotti.

Alle 18.15 entrambi i cortei raggiungeranno Piazza del Podestà, dove si terrà la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro al monumento del garibaldino, con gli onori militari.

A seguire, ci sarà l’allocuzione ufficiale tenuta dal Professor Robertino Ghinghelli, ex docente di storia all’Università Cattolica di Milano, che offrirà un discorso commemorativo sull’importanza storica della Battaglia di Biumo-Varese.

L’associazione invita la cittadinanza a partecipare alla commemorazione esponendo il tricolore italiano e presenziando numerosa.