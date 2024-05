Antonella Rudi: “Se vinco, gazebo e dialogo con i cittadini di Castiglione anche mentre sarò sindaco”

«I gazebo in paese? Non termineranno con il voto dell’8 e 9 giugno, ma continueranno anche in caso i cittadini decidessero di darci fiducia: anche da sindaco vorrò continuare a cercare il dialogo con i castiglionesi e coinvolgerli nelle decisioni».

Antonella Rudi ha le idee chiare sul modo in cui vorrebbe amministrare Castiglione: mettendo le persone al centro. La candidata sindaco di Castiglione Olona Alternativo in queste settimane sta incontrando i castiglionesi con gazebo in giro per la città: l’ultimo, in ordine temporale, quello di domenica 26 maggio nel parcheggio di fronte al castello di Monteruzzo: «Stiamo incontrando tanta gente e a ciascuno diamo attenzione e valore: il nostro programma infatti, già stabilito nelle linee essenziali, si arricchisce man mano di richieste e riflessioni che le persone condividono con noi. Il nostro modo di fare politica è questo: partendo dalle difficoltà delle persone, dai loro problemi quotidiani, per cercare di risolverli insieme».

«Il nostro programma ha quattro pilastri fondamentali – prosegue Rudi entrando nel dettaglio della proposta amministrativa – e sono: anziani, giovani, sostenibilità e tutela della salute. Per ciascuno di essi presentiamo proposte concrete che possano migliorare la vita quotidiana dei nostri concittadini.

Per quanto riguarda gli anziani e i soggetti fragili, vorremmo potenziare i servizi che già ci sono, perché chiaramente alcuni servizi funzionano ed è bene mantenerli. Fra le misure da attuare, la rimozione delle barriere architettoniche ancora esistenti e una riflessione sul Centro anziani, che attualmente c’è ma non risponde alle esigenze di tutti. Incrementare i servizi e le opportunità, così da rispondere ai bisogni di questa fascia di popolazione».

«Per i giovani abbiamo pensato, fra le altre cose, di allestire laboratori artigianali per recuperare quelle professionalità andate perdute e coinvolgerli in azioni di tutela ambientale, come la semina di essenze che aiutino gli insetti impollinatori. Ci piacerebbe incentivare inoltre esperienze di economia circolare, sempre fra le misure dedicate alla sostenibilità, ad esempio la biblioteca delle cose e dedicare una settimana al baratto».

Il contributo fattivo di tutti i castiglionesi è quindi fondamentale per Antonella Rudi: «Vorrei fare in modo che tutti i cittadini possano dare il loro apporto alla comunità, grazie ai propri talenti. Faccio l’esempio di una mia esperienza che deriva dal lavoro a scuola con i ragazzi: alcune classi hanno addirittura creato un sito per dare consiglio agli anziani su quale computer acquistare, un’attività che li ha coinvolti e li ha fatti sentire importanti. E’ questo a cui penso quando parlo di una comunità capace di condividere i talenti, arrivando alla gente e facendo in modo che tutti con le loro potenzialità possano contribuire alla crescita di Castiglione».

Punti del programma nati dunque dall’esperienza della candidata sindaco di Castiglione Olona Alternativo e dal confronto con il suo gruppo: «La mia squadra è un gruppo di persone semplici, gente con cui mi trovo molto bene proprio perché non sono assolutamente politicizzati, ma che grazie alle loro esperienze quotidiane vogliono mettersi in gioco al servizio della comunità».