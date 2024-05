Assolto in Cassazione: si chiudono dopo 10 anni i processi a carico di Antono Rosati

Nella serata di martedì 14 maggio, dopo l’udienza svolta in mattinata, la Cassazione si è espressa sull’ultimo procedimento a carico di Antonio Rosati. L’ultimo grado della giustizia italiana ha dichiarato inammissibile il ricorso della procura di Milano e invece ammissibile quello della difesa, anche se non è entrata nel merito perché ha dovuto dichiarare la prescrizione.

Si chiude così dopo quasi 10 anni – tutto iniziò nell’ottobre del 2014 – la lunga vicenda giudiziaria per vicende fiscali legate alle aziende dell’imprenditore e attive all’interno dell’aeroporto di Malpensa, per il Patron del Città di Varese. «Dieci anni che si potevano evitare – spiega il legale Stefano Amirante – perché già dall’inizio il Gup ci aveva visto bene dichiarando che non sarebbe stato necessario un processo. E invece dopo 10 anni ci ritroviamo ancora qui, sapendo che anche per Antonio Rosati non sono stati certo anni facili. Ora però possiamo mettere la parola “fine” alla vicenda perché anche la Cassazione ci ha dato ragione. Con questa ultima sentenza, Rosati è stato assolto a Varese, Milano e Monza. Tutti i processi a suo carico sono quindi finiti con un’assoluzione».