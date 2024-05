Aperitivo sulla sanità con Luca Croci, capolista della lista Civica per Irene Bellifemine

Luca Croci, capolista della Lista Civica Irene Bellifemine Sindaco per Malnate, incontra operatori, professionisti, enti e associazioni che operano in campo sociale e sanitario in città in un aperitivo per ragionare dello stato del sistema sanitario Malnatese e di come intervenire per renderlo sempre più vicino alle necessità dei cittadini.

Lunedì 13 maggio alle 17.30 l’appuntamento è al Bar Sartorelli, via Garibaldi 35 – Malnate “Avremo modo di confrontarci sul futuro di Malnate e sarei lieto di ascoltare i consigli e il vissuto dei cittadini – dice Croci – Il benessere dei Malnatesi viene prima di tutto e ogni idea, ogni suggerimento sono sicuramente di grande aiuto per compiere insieme un altro passo per Malnate”.