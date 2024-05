Aperta la selezione di diverse figure professionali per nuovo punto vendita di merce in stock a Cuveglio

Per un nuovo centro vendita di merce in stock, al dettaglio e all’ingrosso in apertura sabato 1 giugno a Cuveglio, Via Prati Comuni, 15 si cercano le seguenti figure:

1 addetto alla contabilità

4 addetti alla vendita

5 magazzinieri

1 Addetto alle pulizie

2 Addetti alla cassa

1 Web design

Inviare il proprio curriculum all’indirizzo amministrazione@ tuttomerce.it