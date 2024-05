Apertura Centro Didattico Scientifico di Tradate con Avventura LibroGame Live e EcoPlanetario

Ti aspettiamo per giocare insieme a noi LibroGame Live “La selva del Fato”. Per l’occasione i personaggi dell’avventura saranno presenti in carne ed ossa grazie agli attori dell’associazione Luminanda. Non perderti questa fantastica avventura!

Età consigliata per gli esploratori del bosco 10+ anni

Sarà l’occasione per:

▪ provare in anteprima il LibroGame Live “La Selva del Fato”

▪ vivere un’avventura fantastica attraverso il tuo smartphone

▪ divertirti giocando il ruolo di protagonista

▪ sfidare i tuoi amici

▪ esplorare la natura del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

Tutto quello che ti servirà sarà uno smartphone, abbigliamento comodo e tanto coraggio per immergerti in questa nuova esperienza!

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate e condotta e gestita da AstroNatura Cooperativa Sociale. Visita all’osservatorio astronomico realizzata con il contributo del Comune di Tradate.

PARTECIPAZIONE GRATUITA (ESCLUSO ESCOPLANETARIO CHE È A PAGAMENTO)- PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

——— Ecco altre opportunità di partecipazione:

Viaggio in EcoPlanetario (unica attività a pagamento)

Sentiero Natura (percorribile con visita guidata gratuita o in autonomia)

Osservatorio Astronomico (visita guidata da prenotare in loco) Visita realizzata con il contributo del Comune di Tradate.

Striscia sensoriale a piedi nudi

Sentiero della Magia del Bosco

Campo sperimentale di Orienteering

Sentiero F.A.T.A.

Percorso del Sistema Solare

LibroGame Live “La Selva del Fato”

FitoSafari Fotografico

Scopri tutti i dettagli al seguente link: https://www.centrodidatticoscientifico.it/Centro

_________________________

COSA FARE PER PARTECIPARE?

1. Effettua la prenotazione on-line.

2. Presentati all’ingresso. Non è necessario stampare alcun biglietto, basta comunicare il cognome riportato nella prenotazione al personale al cancello.

Goditi le attività che preferisci, rispetta le prescrizioni di sicurezza e buon divertimento!

————————–

COSA PORTARE CON SÉ?

1. uno smartphone con batteria carica ;

2. una merenda da consumare in mezzo al prato su un telo o usufruendo di uno dei tavoli da pic-nic