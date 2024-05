Approvata al Senato la Giornata della meraviglia ispirata dal claun Pimpa, ora passa alla Camera

Il Senato ha approvato il disegno di legge che istituisce la “Giornata nazionale della meraviglia” prevista ogni seconda domenica di ottobre. L’iniziativa è volta a sensibilizzare sulla realtà dei bambini colpiti dalla guerra, celebrando il potere della meraviglia e della curiosità nella crescita individuale.

Il progetto, che ora passa alla Camera per l’approvazione definitiva, è stato accolto con entusiasmo dai sostenitori e attivisti, e ispirato dal celebre clown Pimpa di Cittiglio, che ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito. “Il nostro grazie va a tutti quelli che si sono dati da fare e che si daranno da fare perché questo momento così importante possa arrivare a tanti bambini,” ha dichiarato. La senatrice e prima firmataria del Disegno di Legge Daisy Pirovano.

La “Giornata della meraviglia” non comporterà nuovi oneri per la finanza pubblica, come stabilito dalla clausola di invarianza finanziaria del disegno di legge. Le celebrazioni includeranno iniziative culturali, eventi informativi e attività nelle scuole, tutte progettate per enfatizzare il ruolo vitale della meraviglia come diritto fondamentale per tutti i bambini.

L’ispirazione per questa giornata deriva dalla necessità di ricordare che ogni bambino, nonostante le avversità, merita di esplorare il mondo con stupore e immaginazione, essenziali per un futuro di pace e comprensione.