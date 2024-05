Approvato il progetto esecutivo per l’area cani del parco Boschetto di Germignaga

E’ stato approvato martedì 21 maggio il progetto esecutivo per la sistemazione dell’area sgambamento cani del parco Boschetto di Germignaga. L’area già esistente sarà meglio delimitata e ripensata in modo da garantire la piena fruibilità, fornendo alla popolazione e ai diversi fruitori una delle aree più grandi della zona.

Il progetto prevede la creazione di un’area attrezzata per cani di piccola e media taglia. Nello specifico, saranno presenti una zona di “filtro d’ingresso” di 25 mq, uno spazio recintato di 430 mq per cani di media e grande taglia, e un’area di 222 mq per cani di piccola taglia.

Tutte le aree saranno delimitate da una recinzione, in parte esistente (confine Sud-Ovest) ed in parte da realizzare con pannelli rigidi a maglie rettangolari, con pali tubolari posati su terreno con appositi plinti, opportunamente dimensionati, in calcestruzzo. Ogni area avrà due accessi: uno pedonale (90×150 cm) e uno carraio, destinato esclusivamente agli addetti alla manutenzione (200×150 cm). Nella zona “filtro” sarà installato un cancello carraio a due ante (300×150 cm) e la recinzione dell’area di “filtro” sarà rivestita da una “rete oscurante”.

Sono altresì previsti nel progetto la realizzazione di una fontanella di erogazione dell’acqua, posta nelle vicinanze dell’ingresso all’area di “filtro”, e la posa di due raccoglitori di deiezioni canine, una per ciascuna area. L’impatto paesaggistico della nuova recinzione sarà minimizzato grazie alla siepe di Lauroceraso che la nasconderà quasi completamente.

La progettazione, a cura dello studio “Geostudio” di Gemonio, è avvenuta anche tenendo in considerazione consigli pervenuti da educatori cinofili della zona, in modo da garantire le migliori condizioni di sicurezza per i cani e i loro conduttori. La zona, peraltro, con la sua nuova configurazione potrà essere utilizzata non solo per il semplice sgambamento, ma anche per lo svolgimento di attività di educazione cinofila, e per il conseguimento del cosiddetto “patentino” per proprietari.

L’amministrazione conta in un avvio veloce dei lavori, in modo da fornire un’area rinnovata nel periodo estivo. Nella relazione al progetto, infatti, viene indicato un termine massimo di 30 giorni per l’esecuzione.