Appuntamento alle Tre Croci in cima al Campo dei Fiori nel 50esimo anniversario del restauro

Cinquantesimo anniversario dell’inaugurazione delle Tre Croci rinnovate in vetta al Campo dei Fiori. Per celebrare l’importante traguardo, oggi, sabato 23 maggio, verrà celebrata una santa messa e, a seguire, ci sarà un rinfresco.

L’idea di sistemarle fu di Monsignor Tarcisio Pigionatti, che il 23 maggio 1974, in occasione della Festa dell’Ascensione, insieme al Comitato Tre Croci inaugurò le rinnovate Tre Croci e la Via Sacra che porta all’altare, dedicata a tutte le specialità delle Forze Armate e a ricordo dei Caduti senza Croce.

Le tre Croci di legno vennero inizialmente issate nel ‘600 e rimasero in sede fino al 1900 quando vennero sostituite da tre croci realizzate in marmo alte 12 metri e del peso di 300 quintali, appoggiate su un basamento di marmo rosso. Nel 1974 Monsignor Tarcisio Pigionatti diede mandato di risistemarle: vennero realizzate questa volta in cemento armato.

PROGRAMMA di SABATO 23 MAGGIO

Ore 19.00 ritrovo presso il Piazzale del Grand Hotel. (possibilità di parcheggio all’interno del piazzale)

Ore 19.30 celebrazione Santa Messa alle Tre Croci.

Al termine nel Piazzale del Grand Hotel rinfresco per tutti.

In caso di maltempo la celebrazione e il rinfresco verranno spostati all’interno del salone del Grand Hotel