Apre la sede elettorale di Castiglione Olona Alternativo

Sarà inaugurata giovedì 23 maggio la sede elettorale di Castiglione Olona Alternativo, la lista che candida come sindaca Antonella Rudi.

La sede si trova in via Salvo D’Acquisto, davanti alle scuole elementari e giovedì, per la giornata inaugurale, sarà aperta dalle 8 alle 22. la giornata sarà animata da diversi momenti, tra cui l’arrivo, attorno alle 12, di un furgone che farà “street food”. Ci saranno poi dirette Facebook con i candidati della lista per illustrare il programma

Alle 19 interverrà il referente provinciale di Movimento Alternativo Marco Gasparini per inaugurare formalmente la sede all’aperto e denunciare, tra l’altro, la scarsa manutenzione e pericolosità di un fabbricato ad uso funzionale vicino all’ uscita delle scuole, dove cadono calcinacci e sono abbandonati rifiuti pericolosi come vernici, mobili vecchi e altro materiale di scarto. Alle 20 interverrà Antonella Rudi per presentare candidati e programma.

Durante il giorno microfoni aperti a chiunque voglia dire la sua, raccolta di firme per l’inserimento nel programma delle proposte e delle richieste dei cittadini, da portare in consiglio anche dopo le elezioni.

Sabato mattina, invece Antonella Rudi e i candidati saranno al mercato di Castiglione Olona «senza tetto di copertura – spiegano – come segno di protesta contro la comodità di chi sta tranquillo in poltrona a governare al calduccio mentre gente anziana muore in casa da sola, per protesta contro la violenza sulle donne e contro il potere degli amministratori che vogliono continuare a fare la differenza».