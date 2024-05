Archeologistics: innovazione e storia su due ruote a Gornate Olona

Archeologistics Srl, situata a Gornate Olona, si distingue nel panorama turistico locale per il suo approccio innovativo al turismo culturale e alla mobilità sostenibile. Fondata nel 2023 da un gruppo di archeologhe, antropologhe e storiche dell’arte, Archeologistics ha rapidamente catturato l’interesse di migliaia di visitatori, introducendo recentemente un servizio che combina la scoperta archeologica con il piacere della bicicletta.

Turismo di prossimità e scoperte locali

La proposta di Archeologistics è mirata soprattutto al turismo di prossimità. Le gite organizzate dall’impresa sono pensate per essere semplici e piacevoli, ideali per famiglie, gruppi scolastici e turisti di ogni età che desiderano godere della natura e allo stesso tempo scoprire aneddoti e storie poco note della regione. Questo approccio permette ai partecipanti di immergersi completamente nelle bellezze e nei misteri che solo una guida locale può rivelare.

Tour in bicicletta e noleggio e-bike

Con il debutto dei suoi tour in bicicletta nel 2023, Archeologistics ha avviato una nuova frontiera di esplorazione culturale, ospitando oltre 200 persone in gite che uniscono esercizio fisico moderato, aria aperta e scoperte culturali. Attualmente, l’impresa dispone di sei biciclette elettriche, perfette per coloro che cercano un’esperienza turistica accessibile e meno impegnativa dal punto di vista fisico.

Come Official Point del progetto #VareseDoYouBike promosso dalla Camera di Commercio di Varese, Archeologistics offre anche un servizio di noleggio di e-bike, permettendo ai turisti di esplorare a proprio ritmo le ricchezze culturali e naturali di Gornate Olona e dei dintorni.

Per informazioni e prenotazioni

Per saperne di più sulle gite in bicicletta offerte da Archeologistics o per prenotare un noleggio di e-bike, è possibile visitare i siti web www.archeologistics.it e www.giteinbicicletta.it.