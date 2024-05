Arcigay Varese si mobilita per la giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia

In occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, che si celebra ogni anno il 17 maggio, Arcigay Varese organizza una formazione sull’identità sessuale, rivolta a tutti coloro che vogliono approfondire le tematiche legate alla diversità e alla discriminazione basata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.

La formazione si terrà venerdì 17 maggio alle 20:30 presso la sala matrimoni del Comune di Varese, in via Sacco 5, con il patrocinio del Comune di Varese. La serata è organizzata nell’ambito del progetto LOAD – Lobby e Advocacy per i valori europei ed i diritti LGBTQIA+, finanziato da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto “The CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment” cofinanziato dall’Unione Europea.

L’ingresso è gratuito e non è necessaria la prenotazione. La formazione sarà condotta da esperti del settore, che illustreranno i concetti di base dell’identità sessuale, le sfide e le opportunità che le persone LGBT+ incontrano nella società e le buone pratiche per creare un clima di accoglienza e inclusione.

Il centro antidiscriminazione di Arcigay Varese presenta i dati aggiornati

In apertura della formazione, il centro antidiscriminazione di Arcigay Varese “Centro Arcobaleno” presenterà i dati aggiornati sulle segnalazioni ricevute dal 2023 a oggi, che testimoniano la persistenza di episodi di violenza, intimidazione e rifiuto nei confronti delle persone LGBT+ nel territorio varesino. Dal 2023 sono stati registrati 241 casi che si sono rivolti allo sportello psicologico, al gruppo di auto mutuo aiuto e al supporto legale del Centro.

Tra i casi, si riscontra una difficoltà nel trovare case in affitto da parte di coppie dello stesso sesso, con i proprietari o le agenzie che riferiscono di non affittare appartamenti “per scelta aziendale” o perché vogliono orientarsi su persone “più tradizionali”. Diffuso anche il bullismo nelle scuole: alcuni studenti segnalano omofobia, transfobia e problemi nel riconoscere il diritto al nome di elezione per le persone transgender, specie negli istituti sprovvisti della carriera alias. Infine, molti utenti segnalano una paura di non essere accettati e un senso di solitudine, con la difficoltà di fare coming out in famiglia o con gli amici, isolamento sociale e la difficoltà di reperire informazioni puntuali sui percorsi di transizione di genere.

Il centro antidiscriminazione offre gratuitamente e senza iscrizioni servizi sostegno e orientamento alle vittime di discriminazione e omotransfobia, oltre a promuovere azioni di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole, nelle aziende e nelle istituzioni.

Per maggiori informazioni sul centro antidiscriminazione e sulle sue attività, è possibile visitare il sito centroarcobaleno.org. Centro Arcobaleno è finanziato dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali.