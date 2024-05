Arriva la festa di San Vittore Martire ad Arsago Seprio

Piacere e spiritualità: mostra personale di Giuseppe Cordiano, street food per le vie del paese e messa in basilica

Come di consueto l’8 maggio arriva la festa di San Vittore Martire, e Arsago si ritrova per festeggiare il suo santo patrono. San Vittore il Moro, soldato romano, fu martirizzato a Milano all’inizio del IV secolo d.C. il giorno 8 di Maggio e presto si cominciò a diffondere il suo culto, particolarmente sostenuto da Sant’Ambrogio. La titolarità di questo santo, infatti, è spesso identificativo di antiche pievi, come quella arsaghese, veri centri diffusori del cristianesimo in tutta la Diocesi.

Anche per l’edizione 2024 la Parrocchia, in collaborazione con La Pro Loco e le Associazioni ha organizzato un ricco programma.

Sabato 4 maggio alle ore 16.30 si comincia con l’inaugurazione della mostra personale di Giuseppe Cordiano, per riempire di colore il Battistero romanico (apertura dal 4 al 12 maggio, lunedì, giovedì, sabato domenica 10.00/12.00 e 15.00/08.00). Seguirà alle 21.00 il concerto del Coro Divertimento Vocale.

Domenica 5 maggio, invece, alle ore 10:45 S. Messa solenne, mentre per le vie del paese street food, esposizioni ed attrazioni per grandi e piccoli. Possibilità di visite ai monumenti, guidate da bambine e bambini delle scuole arsaghesi.

Mercoledì 8 maggio alle ore 20:45 in Basilica S. Messa solenne con il tradizionale Rito del Faro e offerta della cera. Questo rito antico, conosciuto anche come Passera o Balún, consiste in un globo di bambagia cui viene dato fuoco, segno di ardore di fede e di totale consumo di sé per Cristo. Per chiudere in dolcezza, durante i giorni della festa, sul sagrato, sarà possibile acquistare una golosa specialità: i "Morettini di San Vittore", il dolce del Patrono.