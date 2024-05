Arrivano i Warriors: gli Skorpions vogliono restare imbattuti

Sarà uno dei più classici testa-coda la gara tra Skorpions Varese e Warriors Bologna. I varesini comandano la classifica ancora imbattuti mentre i bolognesi non sono ancora riusciti a conquistare una vittoria. Dovrebbe essere una domenica tranquilla quella dei ragazzi di coach Nick Holt, che cercheranno al “Franco Ossola” di mettere in archivio un altro successo. Kick-off previsto alle ore 14.30 del 19 maggio.

Confrontando il cammino delle due squadre finora, è effettivamente molto difficile pensare ad uno scivolone degli Skorpions in questa occasione. Anche per questo motivo è probabile invece che coach Holt dia spazio alle seconde linee di un roster ricco di giovani che sgomitano per poter emergere.

Obiettivi diversi invece per i Warriors, ai quali restano due partite per dare spazio ai tanti giovanissimi atleti schierati in questa IFL e per mostrare i progressi di un percorso che, come tante volte ribadito dalla dirigenza, punta al lungo termine.