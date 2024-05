Asfaltatura di via Leonardo Da Vinci a Gazzada, il sindaco Trevisan precisa

Riceviamo e pubblichiamo

A seguito delle recenti pubblicazioni su stampa e sui social riguardo la vicenda giudiziaria che interessa l’amministrazione del Comune di Gazzada Schianno, si ritiene doveroso mettere a disposizione della Comunità il testo della deliberazione n.73 del 02.10.2017, assunta dall’allora sindaca Cristina Bertuletti, e da Marco Maffiolini, Stefano Frattini, Silvia Lorusso e Renato Malnati, dalla quale si evince che la questione fosse già stata valutata dagli allora amministratori, e anche in base alla quale l’attuale Amministrazione ha ritenuto di assumere deliberazioni conseguenti e coerenti ad essa.

La deliberazione della Giunta Bertuletti n. 73 del 02.10.2017 assunta con voto unanime dei componenti, testualmente riporta:

“RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 10/07/2017, con la quale veniva approvato apposito atto di indirizzo per dichiarare l’uso pubblico della strada laterale alla Via Gramsci dal civico 8 al civico 56;

VISTA la propria deliberazione di Giunta Comunale n.93 del 19.11.2011 con la quale venivano approvati i criteri per la ripartizione dei costi manutentivi delle strade private tra il Comune di Gazzada Schianno e i privati proprietari, e la successiva determinazione n.309/ALP del 31.10.2013 con la quale venivano individuate le strade private presenti nel territorio, nelle more del completamento delle attività di classificazione delle strade del territorio comunale;

CONSIDERATO che, vista l’impossibilità di addivenire ad una corretta gestione dei costi manutentivi sulle strade private e vista la volontà manifestata dai cittadini residenti, nel corso degli incontri preliminari, di procedere ad una cessione delle aree di proprietà costituenti il sedime stradale, per le quali l’Amministrazione Comunale sostiene, ad oggi, i costi manutentivi e di illuminazione, si ritiene di dovere estendere la dichiarazione di uso pubblico anche alle vie in oggetto, riservandosi di attivare la medesima procedura anche in altre situazioni ora non considerate;

RITENUTO di assumere un atto di indirizzo ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n.267, TUEL, al fine di consentire agli uffici e agli organi competenti di attuare le necessarie procedure;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267

Ad unanimità di voti palesi, resi ed accertati legalmente

DELIBERA

1) di dichiarare l’;uso pubblico delle Vie Buonarroti, Fermi, Colombo, Leonardo da Vinci ;

2) di fornire i necessari indirizzi e direttive, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.08.2000, n. 276 TUEL dando mandato agli uffici competenti di mettere in atto ogni ulteriore adempimento connesso;

3) di dare atto che copia del presente atto, contestualmente alla sua pubblicaizone all’Albo Pretorio, viene trasmessa ai CapiGruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.lgs 276/2000;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma D.Lgs 18.08.2000 n.267”;

Comunicato quanto sopra, fiduciosi restiamo in attesa delle determinazioni del Giudice.

Paolo Trevisan