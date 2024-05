Attenzione allo sciopero di domenica di Trenord

Dalle ore 03:00 di domenica 19 maggio alle ore 02:00 di lunedì 20 maggio 2024 (e quindi, di fatto, per l’intera giornata di domenica) i sindacati CUB Trasporti, SGB e USB hanno proclamato uno sciopero Nazionale che potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord.

Le fasce di garanzia non saranno attive, dal momento che lo sciopero è in una giornata festiva.

Il servizio Malpensa Express e Canton Ticino-Malpensa

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

–Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

–Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la App.

Lo sciopero Movibus di venerdì

Questa settimana previsto anche uno sciopero di quattro ore del personale della Movibus di San Vittore Olona (che assicura servizi nell’Alto Milanese, dalle 16 alle 20.