Auto si ribalta tra Venegono Superiore e Binago, feriti due ragazzi di 18 e 22 anni

Si ribaltano con la loro auto in via Como a Venegono Superiore sulla strada che porta a Binago. I Vigili del Fuoco di Tradate sono intervenuti verso le ore 22 di mercoledì 15 maggio per un incidente stradale.

Nell’auto due ragazzi, uno di 18 e uno di 22 anni, soccorsi dai sanitari dell’Sos di Olgiate Comasco: sono usciti dall’auto con le loro gambe, illesi, senza aver subito danni o ferite.