Azione Saronno torna in piazza in vista delle elezioni europee. Sabato 1 giugno Francesco Ricca, segretario cittadino, insieme ad altri attivisti e iscritti, sarà in corso Italia per illustrare il programma del partito per le elezioni europee.

“Al gazebo sarà possibile iscriversi al partito o semplicemente condividere proposte e idee per la nostra città” afferma Ricca.

“Noi continueremo a lavorare in modo responsabile, invitando tutti a collaborare e a costruire con noi un nuovo coraggioso progetto di governo” conclude.