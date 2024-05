Balestrero: “Ispra ha bisogno di cambiare, ripartiamo dall’ascolto e dai nostri valori”

Nel logo spunta un martin pescatore, “perché vola velocissimo, pesca come un lampo e sorprende. Il suo nome rimanda alla festa di San Martino, l’11 novembre, il Patrono della nostra Ispra”. La lista Ispira è la civica che sostiene la candidatura a sindaco di Massimiliano Balestrero per le amministrative 2024. QUI I CANDIDATI

Un gruppo coeso, “realmente trasversale”, come tengono a precisare i candidati, che ha unito attorno al nome dell’ex consigliere comunale, diversi volti, alcuni provenienti da esperienze amministrative precedenti, altri al primo impegno civico. «Stiamo lavorando a questo progetto da molti mesi raccogliendo proposte e idee ma soprattutto condividendo la convinzione che Ispra meriti un vero cambiamento – spiega Balestero -. Penso che sia il momento di uscire da vecchie logiche politiche e dare una spinta nuova alla macchina amminsitrativa. Per questo abbiamo individuato delle azioni che vogliono valorizzare le potenzialità di questo paese che sono tante ma in questo momento sono bloccate ma soprattutto abbiamo messo nero su bianco quei valori che condividiamo come la solidarietà, la giustizia sociale, la trasparenza, l’ascolto e la sostenibilità».

C’è un termine che ricorre nella presentazione della lista ed è quello di “visione“, che ha un doppio significato, quello strategico, preso a prestito dal gergo dell’economia e quello poetico, rispetto al sogno di una Ispra diversa. «Siamo partiti dall’analisi del presente, con una vera e propria ricerca di quella che è la situazione attuale, le problematiche che ci hanno presentato i cittadini, i commercianti e le associazioni ad esempio. Da qui abbiamo creato la base per le nostre proposte che sono, alcune prioritarie e altre di lungo periodo, per questo parliamo spesso di visione».

Valorizzazione del turismo di prossimità e non solo, vivibilità del territorio, politiche a sostegno del commercio ed energetiche volte al risparmio e alla sensibilizzazione dei cittadini, mobilità sostenibile: sono solo alcune delle proposte che si trovano nel programma di Ispira: «Abbiamo tante competenze al nostro interno – sostiene il candidato sindaco – per questo possiamo permetterci di avanzare proposte realistiche anche su temi più complessi, come la questione energetica. Per questo nel nostro programma troverete iniziative importanti come il progetto della Comunità energetica rinnovabile o lo sportello energia. Così come in ambito amministrativo: da parte dei cittadini abbiamo avuto diversi riscontri e siamo consapevoli che tra le priorità della nuova maggioranza ci sarà la necessità di riattivare la macchina comunale, perché ci sono alcuni servizi che oggi non funzionano come dovrebbero».

«Per quanto riguarda il turismo invece – prosegue Balestrero – vorremmo valorizzare le risorse paesaggistiche del nostro paese, collegando anche i territori che ancora non lo sono in un’ottica di sicurezza e con un percorso ciclopedonale che, insieme ai servizi, possa incentivare lo sviluppo di un turismo lento che non rimanga in paese soltanto nei giorni del weekend o delle festività ma che trovi qui la possibilità di fermarsi e vivere la bellezza del luogo. Per questo vorremmo creare anche dei percorsi che riescano a generare ricchezza, migliorare la vivibilità del territorio e comunicare le sue peculiarità. Siamo convinti che questo potrebbe rappresentare un volano sia per il commercio che per i giovani che sempre di più, dati demografici alla mano, si stanno spostando in altri luoghi e abbiamo il dovere di aiutarli a costruirsi delle possibilità imprenditoriali, di lavoro e di vita nel nostro comune».

LE PROSSIME PRESENTAZIONI IN PROGRAMMA – Giovedì 30 è in programma una mattina di incontro, dalle 10 alle 12, al Mercante di Caffè di Via Fermi mentre venerdì 31 si terrà la presentazione alla Cascina Maria Teresa alle 20.45.

