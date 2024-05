Beatrice Pugliano del Deaishin Karatè Do di Varese seconda al campionato regionale Filjkam

Si è svolto domenica 12 maggio a Brembate il Campionato Regionale Filjkam valido per le qualificazioni al Campionato Italiano Esordienti.

Il Dojo varesino Deaishin Karatè Do del Maestro Uboldi ha preso parte alla competizione in cui a fare gli onori di casa è stato il vice presidente Fijlkam sezione Karatè Lombardia Michele Austoni.

Il Deaishin Karate Do Varese ha avuto la grande soddisfazione di vedere qualificata per il Campionato Italiano Esordienti una sua atleta molto promettente, la giovanissima Beatrice Pugliano. Beatrice si è classificata al secondo posto, medaglia d’argento, eseguendo nella fase eliminatoria il kata Gojūshiho, successivamente eseguendo in semifinale Gojushiho Dai e terminando in finale con Kanku Sho. Questi tre kata sono tra i più complessi fra quelli dello stile Shotokan che è quello che pratica Beatrice e che per sua peculiarità è uno stile che richiede molta forza e precisione.

L’ottima performance di Beatrice ha anche consentito al Deaishin Karate Do di posizionarsi in questa competizione regionale al terzo posto come società. Ora una nuova sfida attende il Maestro Uboldi e la sua giovane promessa al Palapellicone, tempio del karate italiano in quel di Roma, pronto ad ospitare l’1 e 2 giugno prossimi il campionato nazionale italiano esordienti.