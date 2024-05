“Besozzo in aria di musica” con un’estate di concerti itineranti

“La musica fa respirare” … questo verso della poetessa Alda Merini è stata di ispirazione all’amministrazione comunale di Besozzo, per organizzare un festival tematico in diverse zone del paese. Quest’anno la programmazione culturale estiva sarà dunque dedicata alla musica, con una rassegna itinerante che valorizzerà alcune importanti realtà besozzesi e la creazione di un calendario che include generi diversi, con appuntamenti pomeridiani e serali rivolti ad un pubblico eterogeneo e molto ampio. Collaboreranno nella realizzazione di questo percorso “Besozzo in Aria di Musica”, la Scuola Civica di Musica I. Pellegrini, la Filarmonica di Besozzo e la Pro Loco di Besozzo.

Il primo appuntamento e l’inaugurazione saranno sabato 1 giugno: “Musica no stop” dalle 15.30 con la scuola Civica di Musica I. Pellegrini e i suoi 110 studenti; le note dei saggi degli allievi risuoneranno in contemporanea nelle varie sale del palazzo e del portico del Comune in via Mazzini, 4 a Besozzo. Alle 18.15 si proseguirà con un recital delle classi avanzate e alle 19.00 il concerto “Immagini di note” per violino e pianoforte, con il duo dei maestri Francesco Postorivo e Alberto Carabelli e brani liberamente tratti dalle più suggestive colonne sonore di E. Morricone, J. Williams, H. Arlen, R. Newman. Merenda nel pomeriggio e aperitivo serale a cura della Pro Loco di Besozzo.

Di seguito gli altri appuntamenti della rassegna da tenere in calendario:

– Sabato 15 giugno Presso la Chiesa di Sant’Alessandra sarà l’Orchestra dei Giovani di Varese, con il coro della Scuola Civica di Varese a tenere un concerto sotto la direzione del Maestro Carlo De Martini, con musiche di J. S. Bach, G. F. Haendel, F. J. Haydn, A. Pärt.

– La Filarmonica di Besozzo giunge quest’anno all’importante traguardo dei 130 anni dalla sua fondazione e festeggerà sabato 22 giugno presso il cortile del Comune con un concerto che avrà come ospite d’onore il famoso trombettista Andrea Giuffredi.

– Domenica 23 giugno torna come ormai da tradizione uno degli eventi più apprezzati: il Picnic in bianco organizzato dalla Pro Loco nel parco del Ciõss, che quest’anno ospiterà anche momenti musicali con il duo folk’n fun di Lorenzo Bertocchini.

– Spazio ai ragazzi sabato 29 giugno con una Serata Djset nel cortile del Palazzo comunale curata da Davide Binda “Deiv” e alcuni dj locali molto conosciuti per far ballare i giovani: Man Dj, Ricky Selmi, Leo Pozzi.

– Le serate di cinema all’aperto a luglio nella splendida cornice della terrazza del Faro, saranno dedicate alla musica con tre proiezioni, inserite nella rassegna Esterno notte di Filmstudio90. Lunedì 1 luglio “Crescendo” un film di D. Zahavi del 2019 sulla creazione di un’orchestra formata da giovani musicsiti palestinesi ed israeliani. Lunedì 8 “Elvis” di B. Luhrmann (2022), chiusura lunedì 15 con il recente film “Bob Marley – One Love” di R. M. Green (2024)

– Venerdì 12 luglio alle ore 21.00, nel Cortile del Palazzo Comunale “Omaggio a De André” A 25 anni dalla scomparsa concerto del Gruppo Lancaster, tre giovani musicisti conosciuti tra le aule del CPM Music Institute di Milano. Il trio propone personali arrangiamenti dei più grandi successi di De André, con molto rispetto verso gli originali, trovando il proprio punto di forza nell’intimità dello spettacolo e delle sonorità proposte, grazie anche alla varietà di strumenti utilizzati.

– Domenica 21 luglio, dopo il successo delle due precedenti edizioni, si ripropone alle 6.30, un risveglio e Colazione in musica alla Bozza. Concerto di piano solo all’alba con Paolo Paliaga. Il noto pianista eseguirà alcuni brani dell’ultima produzione “The wind is coming” e alcune melodie conosciute improvvisazioni, con brani della tradizione pop (Sting, Beatles, Joni Mitchell etc.) o latino americana (Carlos Jobim, Violeta Parra, Chico Buarque di Hollanda.

– Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre al Parco di via Milano“September Fest, l’Alto Adige a Besozzo” due giorni di cibo, musica, sfilate, balli tipici e molto altro con la Pro Loco di Besozzo.

– Sabato 7 settembre alle ore 21.00 nella chiesa di Sant’Alessandro “Antichi organi, patrimonio d’Europa”, Besozzo sarà tappa della 44° edizione della rassegna concertistica provinciale a cura dell’Associazione Antiqua Modicia, con la collaborazione della Parrocchia e della Biblioteca O. Contini.

– Domenica 8 settembre alle 15.30 nel Cortile del Palazzo Comunale, proporremo una divertente commedia musicale per famiglie, “Mamma ho perso le favole” con la giovane Compagnia Soia Spettacoli.

– A chiudere la rassegna domenica 22 settembre alle ore 16.00 sarà nuovamente la Filarmonica di Besozzo ad esibirsi con il concerto “Prime note d’autunno”. Invitiamo tutti a partecipare, scegliendo tra le proposte quella che più si avvicina ai propri gusti e sensibilità, ma anche sperimentando una serata diversa, perché la musica è un linguaggio universale capace di suscitare le emozioni. Ascoltare musica o crearla ha lo straordinario potere di rinfrancare il corpo e lo spirito.

Ingresso libero e gratuito. Per info biblioteca@comune.besozzo.va.it o tel. 0332/970195-2-204