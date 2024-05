Bialaszewski: “Non la stagione che volevamo. Grazie ai tifosi, sempre vicini”

BIALASZEWSKI 1 – «Sono molto contento di questa partita, specialmente per l’approccio che abbiamo avuto sia in difesa sia in attacco. Credo sia stata una grande vittoria colta da tutto il gruppo: da Spencer per quello che ha fatto a rimbalzo a Davide, Sean e Mannion per la loro incredibile azione offensiva, fino a tutti gli altri che hanno dato il loro contributo».

BIALASZEWSKI 2 – «La nostra stagione non è andata come avremmo voluto ma voglio ringraziare sia i giocatori sia i nostri tifosi. Per quanto riguarda il pubblico di Varese abbiamo sempre avvertito la loro vicinanza sia in trasferta sia nelle partite in casa».

BIALASZEWSKI 3 – «Il tecnico a Mannion? Non ho capito il motivo della sua espulsione e più che altro non mi è stato spiegato il perché delle decisioni. Questa sera Nico è stato premiato come MVP del mese di aprile e credo che stasera tanti tifosi siano venuti anche per vedere la sua partita».

BIALASZEWSKI 4 – «Non siamo contenti per come è andata la nostra stagione: noi avremmo voluto essere nei playoff. Brava Pistoia ad arrivarci: è curioso che ci siamo incontrati alla prima e all’ultima giornata di campionato. La Estra in entrambi i casi ci ha affrontato con lo stesso allenatore, gli stessi giocatori, le stesse rotazioni e questa è una cosa rara per il campionato italiano. Ma questa continuità è stata utile per la qualificazione ai playoff».

MCDERMOTT – «Quella di oggi è stata una grande vittoria contro una squadra che si è qualificata per i playoff. Abbiamo effettuato una grande prestazione di squadra per chiudere la nostra stagione con un successo».