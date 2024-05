Bocce, foto storiche e fontana: il Parco Stazione di Induno Olona è completo, sabato l’inaugurazione

Ultimi ritocchi in queste ore per il Parco Stazione di Induno Olona, in attesa dell’inaugurazione in programma sabato 18 maggio alle 15,30.

In questi giorni è stata testata la fontana, il campo da bocce è pronto e entro sabato saranno posizionati anche i pannelli con le foto storiche di Induno, che andranno a coprire le strutture di servizio della rete ferroviaria sottostante. L’opera, nata sulle ceneri del vecchio sedime della ferrovia che ora scorre al di sotto, mancava di questi elementi importanti che completano il progetto del parco urbano.

Per inaugurare il campo di bocce, finanziato in parte da un contributo di Lindt, saranno presenti gli atleti di Vharese, campioni italiani della categoria.

Durante il pomeriggio sarà anche inaugurata ed entrerà in funzione definitivamente la nuova fontana, finanziata in parte con il contributo di Carlsberg.

«E’ una tappa importante che conclude la realizzazione di questa grande opera che ha cambiato sicuramente in meglio la visione del paese ai cittadini e ai passeggeri che arrivano alla Stazione – dice il sindaco Marco Cavallin – Uno spazio verde a disposizione di tutti, che rappresenta anche un luogo di incontro tra generazioni, con il campo di bocce posizionato vicino al parco giochi inclusivo dove tanti bambini giocano quotidianamente.»