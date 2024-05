Brucia il faro di San Vittore a Varese, la tradizione si compie tra Giromette e auto storiche

Si è tenuta in una domenica 5 maggio graziata dal sole la festa tradizionale di San Vittore: il santo patrono della città di Varese ha potuto essere ricordato con tutti i riti diventati ormai tradizionali- dal faro che brucia in basilica al corteo in costume, dalla banda alla sfilata di auto storiche – e con l’assegnazione della Girometta d’Oro, l’onoreficenza consegnata ai varesini illustri dalla Famiglia Bosina.

Una giornata iniziata dal sacro Monte, all’alba, da dove alle 6 è partita la fiaccola che ha poi acceso il faro in san Vittore, dopo una staffetta di 42,7 chilometri attraverso tutti i rioni della città, organizzata da Ecorun Varese e che ha visto partecipi anche il centro Gulliver e gli allievi della Canottieri di Varese, per un totale di 50 atleti coinvolti.

La fiaccola è passata anche dal palazzo del Municipio, dove nel salone consiliare si stava svolgendo la cerimonia di conferimento della Girometta d’oro, e dei premi alle attività cittadini e ai maestri varesini del lavoro.

La Girometta d’oro, l’onorificenza dedicata ai varesini illustri ideata dalla Famiglia Bosina, è stata conferita quest’anno a un giovanissimo: il Maestro Giovanni Conti, 27 anni, grande direttore d’orchestra dalla giovanissima età e dalle esperienze internazionali.

CHI È GIOVANNI CONTI

Nato a Varese nel 1996 in una famiglia di musicisti, Giovanni Conti inizia i suoi studi musicali all’età di sei anni partecipando al coro di voci bianche del Civico Liceo Musicale di Varese, proseguendo qui con lo studio di organo e pianoforte. Ha poi frequentato la classe di organo di Giovanni Mazza presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, dove si è diplomato in direzione d’orchestra con Daniele Agiman. Nel 2022 ha completato con il massimo dei voti e lode il corso Master di direzione d’orchestra presso la Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst di Stoccarda nella classe di Rasmus Baumann. Dalla stagione 2022/23 ha assunto il ruolo di Kapellmeister al teatro di Krefeld-Mönchengladbach. Tra i suoi debutti più recenti l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala e l’Orchestra Sinfonica di Milano; Ha partecipato come allievo direttore alla “Riccardo Muti Italian Opera Academy”, avendo la possibilità di lavorare a fianco del maestro Muti. Tra le orchestre che ha diretto ci sono l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”, la Beethoven Orchester Bonn, la Stuttgarter Philharmoniker, la Stuttgarter Kammerorchester, la Niederreinische Sinfoniker, la Württembergische Philharmonie Reutlingen, la Philharmonie Baden-Baden, la Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz.

LE ATTIVITA’ VARESINE PREMIATE

Le attività commerciali centenarie premiate dalla Famiglia Bosina davanti a Sindaco e Prefetto sono state invece tutte centenarie: il ristorante Le Colonne che compie 103 anni e il ristorante Borducan che ne compie 100, entrambi al Sacro Monte. Festeggiati anche i 102 anni del Burrificio Prealpi in viale Borri: il premio è stato consegnato a Luigi Prevosti.

Inoltre, sono stati celebrati nella loro città i Maestri del Lavoro della città di Varese: Emanuela Varalli (SEA), Carlo Gazzotti (Leonardo) e Ariele Agostino Piccirillo (Leonardo), che hanno già ricevuto l’onorificenza della Stella al merito al Conservatorio di Milano.

Il corteo in costume ha poi portato la fiaccola dal Municipio in Basilica, con loro c’era uno splendido gruppo di auto “centenarie” che hanno ricordato i 100 anni dell’autostrada Milano – Varese, il cui anniversario cade nel 2024.