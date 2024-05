Buon compleanno Stendipanni, il mercatino solidale delle Mamme in Cerchio

Sabato 1 giugno lo Stendipanni, il mercatino solidale delle Mamme in cerchio compie tre anni.

La ricorrenza sarà celebrata nel consueto oraio di apertura del sabato mattina, dalle ore 9.30 a mezzogiorno, negli spazi del negozio – in via Raffaello 6, ad Azzate – messo gratuitamente a disposizione dell’associazione dalla famiglia Ghiringhelli in memoria di Antonella.

Sarà l’occasione per riscoprire e rilanciare la possibilità etica, ecologica e solidale di “comprare” abbigliamento, giochi, accessori e attrezzature per bambini di seconda mano, usati ma in ottimo stato, accuratamente selezionati dalle Mamme in cerchio e proposti allo Stendipanni. Come sempre, l’intero ricavato è utilizzato dall’associazione per progetti a sostegno della maternità, dei bambini e delle famiglie.