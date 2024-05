Business Forum Ohio: un ponte tra Varese e gli USA lanciato da villa Andrea

Una giornata di sole, il verde delle ville Ponti e molti spunti per far crescere i rapporti tra provincia di Varese Ohio, uno degli stati più significativi degli USA. Non poteva esserci contesto migliore per promuovere nuove occasioni di networking tra imprese varesine e sistema economico statunitense con il “Business Forum Ohio”, che si è tenuto oggi pomeriggio, venerdì 3 maggio, nelle sale del Centro Congressi di Ville Ponti.

Un momento di incontro tra le aziende che ha evidenziato ancora una volta il ruolo dello sport come attivatore di business: l’iniziativa è stata infatti promossa dalla Federazione Italiana di American Football in sinergia con Regional Growth Partnership (RGP), organizzazione che, partendo proprio dall’Ohio, supporta l’interscambio commerciale con lo stato degli Usa e sponsorizza il campionato italiano di prima divisione (Italian Football League), campionato al quale partecipano anche gli Skorpions Varese, in questo momento leader in classifica.

«Il mercato ci dimostra che è proprio ciò che serve guardare oltre confine per ampliare il proprio business – sottolinea il presidente di Camera di Commercio, Mauro Vitiello – Iniziative come quella di oggi, che vanno nel solco dell’impegno di Camera di Commercio per valorizzare lo sport quale punto di partenza per lo sviluppo socioeconomico del nostro territorio, puntano a generare ulteriori opportunità per le nostre imprese. Ci saranno anche altre iniziative per cercare di mettere a fuoco l’economia del territorio in matching con economie estere».

Tra i partecipanti, anche la vicesindaca di Varese Ivana Perusin, che da manager ha lavorato con moltissimo con l’America, e la senatrice dell’Ohio Theresa Gavarone, alla suo primo viaggio istituzionale in Italia.

PIÙ EXPORT CHE IMPORT, LE RELAZIONI VIRTUOSE TRA VARESE E GLI USA

L’appuntamento alle Ville Ponti ha preso il via con la presentazione del sistema economico varesino: gli ultimi dati a riguardo, elaborati dall’Ufficio Analisi Economiche della camera di Commercio varesina, evidenziano come nel 2023 l’export sia cresciuto del 3,4%, concludendo l’anno a quota 12 miliardi e 623 milioni di euro, e gli Stati Uniti si sono confermati il terzo mercato di sbocco delle merci prodotte dalle nostre imprese con oltre 1 miliardi e 120 milioni di esportazioni, mentre l’import si è attestato a poco più di 582 milioni, generando quindi una bilancia commerciale ampiamente positiva.

Si è poi entrati nel merito delle possibili opportunità che offre l’Ohio, importante centro industriale e commerciale nordamericano che ha nei settori dell’Advanced Manufacturing, Automotive, Energy, Food Processing, Logistics&Distribution i propri fiori all’occhiello.

Sono così stati affrontati temi amministrativo-legislativi relativi all’interscambio con questo stato degli Usa mentre di particolare rilievo sono risultate le testimonianze di realtà, anche varesine come è il caso dell’Ilpea di Malgesso, che già sono presenti con strutture produttive in Ohio.

«Il nostro gruppo lavora da anni con gli Stati Uniti, circa il 30% del suo fatturato internazionale è fatto negli stati uniti, e tra gli impianti negli stati uniti uno è localizzato nell’Ohio ed è un impianto importante per la fornitura di componenti per gli elettrodomestici – Spiega Claudio Talamona CFO del Gruppo Illpea di Malgesso – La storia del nostro gruppo è nata con l’Ignis, ma la relazione con Whirlpool (che vede la sua sede mondiale in Ohio, ndr) è consolidata al di là anche degli eventi recenti nella parte europea. Lavorare negli Stati Uniti non è difficile, magari le mentalità sono diverse ma sicuramente la struttura industriale statunitense è talmente rodata che si trova sempre una collaborazione efficace. L’America è una frontiera, ma se la si affronta nel giusto modo si possono fare ottimi risultati».

CULTURA, SPORT E RELAZIONI: COME CRESCONO GLI AFFARI GRAZIE A DEGLI INASPETTATI “ACCELERATORI”

Uno sguardo è stato rivolto inoltre alla sinergia tra mondo accademico e sportivo con la testimonianza di Antonio Bulgheroni, figura di primo piano del mondo imprenditoriale varesino, che ha raccontato il progetto “LIUC Sport” dell’Università Carlo Cattaneo di Castellanza.

La FIDAF, federazione sportiva in seno al CONI, presente con il consigliere federale Edoardo Cammi, ha illustrato l’Italian Football League e la sua finalissima, il XLIII Italian Bowl, il Super Bowl italiano, in programma a Ravenna il 29 giugno, portando le parole del presidente, Leoluca Orlando: «La nostra Federazione continua senza sosta il proprio processo di internazionalizzazione, che ci porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e ha avuto inizio proprio lo scorso anno a Toledo, in Ohio, dove per la prima volta nella storia si è giocata la finale del campionato italiano e dove torneremo nel 2025. Questo Business Forum, insieme a quello che organizzeremo a Bologna il 28 giugno, è espressione della nostra volontà di coinvolgere e promuovere a 360° il territorio dove le nostre squadre sono operative, valorizzandone il patrimonio culturale ed economico oltre che naturalmente quello sportivo e turistico».

Partner del forum sono state la Camera di Commercio e il Varese Visitors and Convention Bureau, insieme al gruppo bancario BCC Iccrea e al Panathlon Malpensa.