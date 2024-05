Busto Arsizio intitola un giardino alle Fiamme Gialle e il generale Sciaraffa ricorda le vittime della Val Masino

Da area verde senza nome a giardino Fiamme Gialle d’Italia. Nella mattina di oggi, Busto Arsizio ha dedicato con solennità i giardini pubblici antistanti il Palazzo di Giustizia alla Guardia di Finanza. L’iniziativa è stata organizzata per celebrare il 250° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, è stata un’occasione per onorare l’operato costante del Corpo nella prevenzione e contrasto dell’illegalità economico-finanziaria, sottolineando il forte legame tra la comunità locale e la Guardia di Finanza.

Omaggio alle Vittime del Soccorso Alpino

La cerimonia è iniziata con la resa degli onori al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, Generale di Brigata Crescenzo Sciaraffa. Alla presenza delle Autorità militari e civili della Provincia di Varese, l’evento ha incluso l’alzabandiera e un commosso omaggio alle tre giovani fiamme gialle del soccorso alpino di Madesimo e Sondrio, tragicamente scomparse durante un’esercitazione in Val Masino il 29 maggio scorso.

Interventi e Significati della Cerimonia

Il Sindaco di Busto Arsizio e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Varese hanno preso la parola per evidenziare i valori di giustizia, solidarietà e sacrificio rappresentati dai nuovi giardini. Gli alunni delle scuole “Nicolò Tommaseo”, “Gian Alberto Bossi”, “Maria Immacolata” e ACOF “Olga Fiorini” di Busto Arsizio hanno partecipato attivamente alla cerimonia, simbolizzando le future generazioni cui i giardini sono dedicati.

Il Generale di Brigata Sciaraffa ha rivolto un caloroso saluto agli studenti, esortandoli a considerarsi “fratelli e sorelle d’Italia”. Il momento più toccante è stato lo scoprimento della targa commemorativa e la benedizione dei giardini da parte del Prevosto di Busto Arsizio, Mons. Severino Carlo Pagani.

Conclusione e Omaggi

Gli alunni dell’istituto “Nicolò Tommaseo” hanno omaggiato il Corpo della Guardia di Finanza con letture di messaggi dedicati alla sua storia. In chiusura della cerimonia, le signore Antonia e Rosalia, figlie di ex fiamme gialle, hanno donato al Comandante Provinciale un libro intitolato “Ricordi di mio padre finanziere – Dal diario di famiglia dei collegiali – ENAOF”, in omaggio a tutte le Fiamme Gialle di ieri e di oggi.

L’evento si è concluso con un brindisi augurale, segnando la fine di una giornata ricca di emozioni e di significati profondi, a testimonianza dell’indissolubile legame tra la comunità di Busto Arsizio e il Corpo della Guardia di Finanza.