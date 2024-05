Cade dal tetto di un capannone ad Assago, grave un lavoratore di 40 anni

Incidente sul lavoro, nella mattinata di venerdì 24 maggio verso le ore 11.15, in un cantiere di via Alessandro Volta ad Assago, nella periferia di Milano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un operaio di 40 anni che stava lavorando sul tetto di un capannone in ristrutturazione, ha perso l’equilibrio cadendo da un’altezza di circa 7 metri.

Le condizioni dell’uomo, che ha subito un trauma cranico, sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dall’elicottero di soccorso.

Sul posto anche la Polizia Locale, che dovrà ricostruire la dinamica dell’accaduto.