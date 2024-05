Calci, spranghe e bottigliate: il video della violenta rissa in stazione a Gallarate

Sono immagini molto crude quelle riprese nella serata di martedì 21 maggio dai passanti durante la prima fase della violenta rissa avvenuta nei pressi della stazione di Gallarate. Immagini che mostrano dei giovani ragazzi, presumibilmente tutti intorno ai vent’anni, che si picchiano usando tutto quello che trovano: calci, pugni, bottiglie, spranghe e sassi.

Le immagini in nostro possesso mostrano i primi momenti degli scontri avvenuti alle 19.20 nei pressi della stazione, mentre altri ne sono avvenuti più tardi (intorno alle 21) tra le vie Bergamo e Ferruccio, a Sciaré.

Quando è esplosa la rissa, che secondo le immagini che pubblichiamo ha coinvolto quasi una decina di ragazzi, è sembrata da subito molto violenta tanto che c’è stato il comprensibile fuggi fuggi delle persone presenti, rifugiatesi nei locali del bar e della tabaccheria per evitare di essere coinvolti. «I viaggiatori sono rimasti qui finché fuori non si sono calmati» spiega la tabaccaia che ha il suo esercizio dentro la stazione.

Gli scontri, ripresi anche nel parchetto di piazza Giovanni XIII, hanno visto i contendenti afferrare tutto quel che trovavano da scagliarsi addosso ma sono state colpite anche alcune auto in sosta. Ad un’auto in particolare è stato sfondato il parabrezza.

Nei video si vede uno dei giovani con il petto sporco di sangue e un altro che viene colpito ripetutamente da sei persone mentre si trova a terra in mezzo alla strada. Poco più tardi, ripresi da un’altra angolazione, si vedono dei ragazzi scappare lungo la via Beccaria dove si sono poi dileguati. Quando è arrivata l’ambulanza attivata dal 118 i feriti non c’erano più.

Sono più confuse le fasi successive degli scontri avvenuti a Sciarè ma sappiamo che dopo le 21 nei pressi del parchetto di via Bergamo sono stati soccorsi un ragazzo di 20 e un altro di 21 anni in “codice giallo”.

Le prima indagini dei carabinieri hanno già consentito di identificare alcuni dei presenti, a cominciare dalle due persone ferite.