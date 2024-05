Calì: “i documenti richiesti da Police sono nelle mani di Sieco”

Mariangela Calì, delegata dal sindaco di Cassano Ottaviani per Sieco, ha replicato con una nota alle dichiarazioni del consigliere Tommaso Police, che lamentava di non aver ricevuto documenti richiesti con accesso agli atti (i documenti riguardavano l’Ufficio di Coordinamento, che “ha sede presso la sede legale di Sieco”).

In sostanza Calì replica dicendo che i documenti sono nella sola disponibilità di Sieco, La società comunale oggetto del contendere, e a sua volta dice di non aver ricevuto documentazione.

Al di là della replica al consigliere di minoranza, Calì individua proprio nella presunta lentezza di risposte da parte di Sieco un tema: “Anche le mie passate richieste di ricevere documentazione, infatti, non sono state evase e proprio tale mancanza ha comportato la necessità di pensare ed adottare un approccio diverso da parte dell’Amministrazione”.

Di seguito pubblichiamo anche la nota integrale della consigliera comunale.

Leggo con molto rammarico le dichiarazioni odierne del Consigliere Police in quanto, sin dai primi giorni del mese di maggio, ovvero pochi giorni dopo aver appreso dell’istanza di accesso agli atti, ho personalmente domandato ai tecnici comunali di verificare se risultasse protocollato il riscontro da parte della società partecipata.

È evidente che, qualora inevasa tale istanza, non potrei che stigmatizzare tale atteggiamento di Sieco tanto più che, contrariamente a quanto ritenuto dal Consigliere Police, non risulterebbe un trattamento al medesimo riservato.

Anche le mie passate richieste di ricevere documentazione, infatti, non sono state evase e proprio tale mancanza ha comportato la necessità di pensare ed adottare un approccio diverso da parte dell’Amministrazione, con ogni connesso protrarsi delle tempistiche.

Non comprendo, in ogni caso, come il Consigliere Police possa ritenere in alcun modo l’Amministrazione responsabile di una mancanza che, qualora verificatasi, rimarrebbe in capo esclusivamente alla società partecipata.