Cambiano gli orari del casellario giudiziale al tribunale di Varese

Poco personale per tante richieste, risultato: il casellario giudiziale, – l’ufficio della Procura (presso il tribunale) dove è possibile avere la documentazione riguardante i provvedimenti emessi dell’autorità giudiziaria italiana a carico di un soggetto – modifica gli orari di apertura al pubblico. In particolare la forte domanda di servizi per questo ufficio riguarda soprattutto i cittadini italiani che lavorano all’estero, cioè i frontalieri cui i datori di lavoro chiedono la posizione del soggetto di fronte alla legge.

La Procura, che attraverso il procuratore Antonio Gustapane ha più volte dal suoi recente insediamento sottolineato le gravi carenze di organico sul piano del personale amministrativo, è dunque costretta a modificare gli orari di apertura «vista la grave e ormai cronica carenza di personale amministrativo in tutti i servizi soprattutto nell’Ufficio del Casellario in cui è presente un solo funzionario giudiziario e due autisti prossimi al pensionamento (1 luglio 2024)».

E, come si accennava, il servizio viene messo sotto pressione dalla «grave affluenza di frontalieri ha comportato un ulteriore incremento di richieste e non è più possibile far fronte con un unico funzionario» anche alla luce del fatto – spiega il procuratore – «che non sono previste, al momento, nuove assunzioni in questa Procura».

Dunque i nuovi orari di apertura al pubblico del Casellario Giudiziale saranno i seguenti: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10:00 alle or

12:00 a partire dal 20 maggio 2024.