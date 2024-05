Cambio al vertice di Sos Malnate: Massimo Pedrazzini nuovo presidente

Nuovi vertici e nuova presidenza in casa Sos Malnate: il nuovo presidente, eletto nell’assemblea dei soci, è Massimo Pedrazzini, che prende il posto di Massimo Desiante, che rimarrà comunque nel consiglio con i compiti di responsabile della sede e Protezione Civile.

A seguito delle votazioni per le cariche sociali del 21 aprile e della successiva prima riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile, risultano eletti nell’organo direttivo di SOS Malnate per il triennio 2024-2027:

Massimo Pedrazzini, Presidente e Legale Rappresentante.

Alessandro Meroni, Vicepresidente e Responsabile gruppo propaganda.

Gianfranco Marcassa, Tesoriere e Responsabile Materiale Sanitario.

Alessandro Balconi, Segretario, IT, Sociale Media e Semplificazione.

Massimo Desiante, Responsabile Sede e Protezione Civile.

Laura Volpi, Responsabile Turni e centralinisti.

Daniele Garzolini, Responsabile Mezzi e Autisti.

Marco Francesco Cavallasca, Responsabile corpo volontari e formazione.

Paolo Malinverno, Responsabile divise

Si è provveduto inoltre al rinnovo del Consiglio di Disciplina composto da Alessandro Agostinini, Raffaele Mirabelli e Martina Falchi. Riconfermate Direttore Sanitario la dott.ssa Lucia Oblatore e Organo di Controllo- Revisore Legale dei Conti la dott.ssa Chiara Oblatore.

«Ringrazio soci e i consiglieri per la fiducia concessami – commenta Massimo Pedrazzini, neo Presidente di Sos Malnate -, le sfide che abbiamo davanti sono molteplici, soprattutto con lo sviluppo della nuova sede e la ricerca di nuovi volontari, ma sono sicuro che potrò contare sull’impegno di una grande squadra. Un team che lavorerà sulle basi di quanto fatto dal mio predecessore Massimo Desiante che, pur arrivando primo degli eletti, non ha potuto ricandidarsi per problemi lavorativi».

Massimo Pedrazzini è un volto storico di Sos. Designer e dirigente presso una multinazionale, ha conosciuto l’associazione malnatese come obiettore di coscienza nel 1998 per poi diventare socio volontario soccorritore nel 1999. Ha ricoperto in questi 26 anni diversi incarichi in consiglio di amministrazione. Negli ultimi mandati ha ricoperto la figura del Tesoriere-amministratore.

«Per problemi di lavoro non potrò per un periodo ricoprire la carica di Presidente – commenta Massimo Desiante, Presidente uscente – mentre potrò continuare a dare il mio contributo come consigliere di amministrazione. Ringrazio tutti i soci che mi hanno votato dandomi la loro fiducia. Dal mio punto di vista continuerò ad operare per il bene di SOS e lo sviluppo delle attività in sinergia con il nuovo Presidente Pedrazzini, con il quale ho lavorato insieme e con grandi risultati durante questi ultimi mandati».