Camion in fiamme in val Leventina, chiuso un tratto di autostrada A2

Incendio sull’autostrada svizzera A2 – quella che attraversa da Nord a Sud il Canton Ticino – all’altezza di Chiggiogna, frazione del comune di Faido, in val Leventina. A prendere fuoco è stato un autoarticolato con targa della Lettonia che stava percorrendo l’autostrada in direzione Sud.

Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 8,30 e hanno avvolto in poco tempo l’intero mezzo, anche se per fortuna l’autista è riuscito a mettersi in salvo e non si segnalano altri feriti. Le cause sono al vaglio delle autorità. (foto: Pompieri Ticino)

Sul posto sono intervenuti – oltre agli agenti della Polizia Cantonale e agli addetti dell’Unità territoriale 4 – sia i pompieri del Centro d’intervento del San Gottardo sia quelli di Biasca per le operazioni di spegnimento. L’intero tratto autostradale è stato chiuso in entrambe le direzioni con il traffico leggero deviato sulla strada cantonale da Faido verso nord e da Quinto verso sud. La A2 resterà chiusa almeno fino a mezzogiorno.