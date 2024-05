Camminata metabolica ai Giardini Estensi di Varese a sostegno della neonatologia del Del Ponte

Abbigliamento comodo e cuffie wireless per partecipare alla camminata metabolica di solidarietà a favore de Il Ponte del Sorriso. L’appuntamento è per sabato 11 maggio alle ore 17.00 ai Giardini Estensi di Varese.

I fondi raccolti serviranno ad acquistare un mastosuttore per la Neonatologia dell’Ospedale Del Ponte, per favorire l’allattamento materno dei bimbi prematuri e dei neonati più fragili.

La camminata metabolica è una tecnica di cammino studiata appositamente per stimolare e sviluppare distretti e muscoli specifici, durante la quale si alternano esercizi posturali e di ginnastica estetica, in modo da migliorare anche il metabolismo.

L’allenamento si svolge all’aria aperta con un trainer che guida i partecipanti attraverso un’apposita cuffia wireless accompagnandoli in ogni passo e in ogni esercizio con l’ausilio di una speciale corda per esercizi mirati. É adatta a tutti e si svolge in funzione delle capacità di ognuno.

L’iniziativa è organizzata dalle trainer Valentina, Federica e Samuela alle quali è possibile scrivere per informazioni, prenotazioni e iscrizioni a vale.metabolica@gmail.com. É richiesto un contributo di 15 euro che verrà devoluto a Il Ponte del Sorriso.