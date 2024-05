Campo estivo “Gioca con noi!”, la proposta de L’Albero dei Bambini per i più piccoli

Per i mesi estivi di giugno e luglio 2024 la scuola dell’infanzia L’Albero dei Bambini di Varese (rione Masnago) offre ai bambini tra 3 e 7 anni laboratori creativi e di gioco negli spazi interni della scuola e in giardino.

I temi di quest’anno sono da un lato il viaggio e dall’altro l’arte.

L’orario del servizio va dalle 7.30 alle 18.30, con possibilità di frequenza a tempo pieno, part time, a giornate o a settimane.

La scuola è dotata di mensa interna e un bel giardino esclusivo.

Le attività proposte

Le attività proposte si articolano secondo due programmazioni didattiche:

1. Il Festival delle Macchie comprende lab artistici e creativi, pittorici e materici di vario genere, individuali e collettivi, in giardino e in atelier.

2. Appunti di Viaggio tocca, attraverso un lavoro cognitivo ed esperienziale (sempre giocando), i vari ambienti naturali dove si possono svolgere le vacanze (mare, montagna, città e campagna) con giochi tematici e simbolici intorno al viaggio, la sua organizzazione, il trasporto, il necessario da mettere in valigia e tanto altro.

CONTATTI

L’Albero dei Bambini

Via Vincenzo Vela, 7 – 21100 Varese

T: 0332 820800

@: info@lalberodeibambini.it

Sito | Facebook