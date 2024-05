Casa Pogliaghi al Sacro Monte di Varese apre la dimora e i suoi giardini storici sabato 1 e domenica 2 giugno

Due giornate per scoprire il parco e la storia di questa abitazione storica: la domenica sarà dedicata alle famiglie con bambini, mentre il sabato alla storia della casa e alla degustazione del distillato nato qui. L’appuntamento è realizzato da Archeologistics con Associazione Parchi e Giardini d’Italia

Il giardino storico della Casa Pogliaghi al Sacro Monte di Varese apre per due giornate speciali alla scoperta del suo parco. L’attenzione sarà puntata sul patrimonio arboreo della Casa e sulle scelte che Pogliaghi effettuò non solo nell’architettura della sua casa-museo ma anche nel disegno del parco e nella scelta delle essenze vegetali. Sabato primo giugno sarà dedicato alla storia e all’architettura della casa e alla degustazione del distillato nato in queste terre, mentre la domenica sarà dedicata alle famiglie con bambini.

Sabato 1 giugno 2024, il percorso di visita è dedicato ai cinque sensi. La visita include sia la Casa Museo sia il giardino, organizzato su due livelli, che ospita specie secolari e anche reperti raccolti dall’artista proprietario di casa e opere dello stesso Pogliaghi. Al termine, sulla piccola ma panoramica terrazza dei Rustici di Casa Pogliaghi, ci sarà la presentazione e degustazione dell’Elixir al Borducan. Si tratta di un distillato nato al Sacro Monte dall’idea di Davide Bregonzio sul finire dell’Ottocento, combinando le erbe del massiccio del Campo dei Fiori con le arance algerine. Sarà possibile conoscere le erbe utilizzate (senza svelare tutti gli ingredienti: la ricetta rimane segreta!), assaporarne il profumo e anche il sapore con la degustazione guidata da un professionista della distilleria storica Rossi d’Angera. L’appuntamento di sabato 1 giugno ha un orario unico alle 16:00 e un numero di posti limitato. Il costo, comprensivo di biglietto di ingresso, visita guidata e degustazione guidata, è di € 20 a persona.

Domenica 2 giugno, alle ore 11:00 e alle ore 16:00, la visita del giardino è dedicata alle famiglie con bambini. Il percorso-gioco sarà dedicato ad alberi e fiori di Casa Pogliaghi: sia quelli veri che i partecipanti potranno ammirare e riconoscere nel parco, sia quelli decorativi che Pogliaghi ha utilizzato in ogni tipo di ambiente della sua casa. Un fiore in particolare è divenuto quasi il simbolo dell’intera casa-museo, e sarà compito dei più piccoli scoprirlo. Ad aiutarli, oltre agli educatori museali, saranno le pagine di un libro illustrato che li affiancherà nel percorso di visita. Il costo dell’attività è di € 7 a bambino e comprende sia il biglietto di ingresso sia la visita-gioco. Gli adulti potranno seguire una visita loro dedicata al costo di € 10 complessivi.

L’appuntamento in giardino è organizzato, con il contributo di Archeologistics, da Parchi e Giardini d’Italia, associazione nata con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio dei parchi e giardini storici, settore rilevante del patrimonio culturale italiano. Gli appuntamenti previsti sono sabato 1 giugno alle ore 16:00 e domenica 2 giugno con un doppio orario alle ore 11:00 e alle ore 16:00. È il terzo anno che la Casa Museo Pogliaghi aderisce a queste giornate, riscuotendo sempre grande successo di pubblico.

Sia le attività del 1 giugno che quelle del 2 giugno hanno prenotazione obbligatoria:

Bit.ly/appuntamentoingiardino per il 1 giugno

bit.ly/bambinigiardino per il 2 giugno