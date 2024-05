Casciago, 3500 abitanti ed una sola lista alle elezioni

C’è una sola lista a Casciago. Non si è presentato nessuno nei tempi previsti per la consegna, entro le 12 di sabato 11 maggio. Così al voto dei prossimi 8 e 9 giugno ci sarà in lizza solo Mirko Reto con la sua Casciago in testa. Nessun avversario, tranne il quorum del 40% da raggiungere per evitare il commissariamento.

Alle 12.15 nel suo ufficio in Comune Reto è da solo, che sbriga le ultime carte prima di dedicarsi agli impegni del weekend, dopo essere stato all’ufficio mandamentale per consegnare la lista, il logo e le firme come prescritto dalla legge: «Cosa devo dire? Da una parte questa situazione credo evidenzi come in questi 5 anni abbiamo lavorato bene, con una squadra coesa, ottenendo risultati tangibili e concreti. Un po’ di rammarico c’è, soprattutto per il fatto che la minoranza non sia riuscita a portare avanti un’idea di gruppo costruttivo per il paese, il risultato è che non sono riusciti a presentare una lista alternativa», commenta.

È la prima volta che a Casciago si presenta una sola lista. Cinque anni fa si presentarono due liste (come nel 2004), dieci anni fa furono 3 le compagini in lizza e quindici anni fa addirittura quattro.

«Ora bisogna portare i cittadini a votare, non è scontato niente, non abbiamo già vinto e non abbiamo finito il nostro lavoro. Cercheremo di rappresentare tutti, dimostrando il nostro attaccamento al paese: esserci è già un segnale in questo senso – prosegue Reto -. Il nostro programma è ampio, pensa al bene del territorio per far crescere Casciago, conservando e innovando allo stesso tempo. Di liste noi potevamo farne due, ma presentare la cosiddetta “lista civetta” ci è sembrata una mancanza di rispetto per i cittadini. Ora lavoriamo per raggiungere il quorum e portare avanti gli obiettivi che ci siamo prefissati».

In programma lunedì 13 maggio alle 19 al ristorante L’Olivo di Casciago ci sarà il primo incontro con i cittadini, la presentazione dei candidati consiglieri e l’illustrazione del programma.

Alle 12.15 di sabato, chiuso il termine per presentare liste e candidature, arriva anche il commento dell’ex capogruppo in consiglio comunale della lista di opposizione La Civica, Andrea Zanotti, già sindaco e assessore per diversi mandati: «Nonostante le numerosissime richieste ricevute anche da soggetti inaspettati, per quanto mi riguarda personalmente al momento sto lavorando su altri progetti – commenta Zanotti, nelle ultime settimana indicato come possibile candidato di una lista alternativa a quella di reto -. Dopo 25 anni di attività direi che il mio supporto amministrativo al Comune l’ho ampiamente dato. Siccome c’è un modo di far politica e la politica si può fare in tanti modi adesso è venuto il momento di interessarsi e di valorizzare il mio paese in maniera diversa. Questo non vuol dire che che mi disinteresserò del Comune di Casciago dal punto di vista amministrativo, perché come ha scritto qualcuno quando la politica è mestiere finisce, quando è pensiero dura tutta una vita».