“Casciago in testa” scende in campo, ecco il gruppo al fianco di Mirko Reto

La lista è pronta da tempo, ma viene svelata solo a poche ore dalla chiusura dei tempi imposti come termine ultimo, quando ancora non ci sono avversari che si sono palesati all’orizzonte. Mirko Reto, sindaco uscente di Casciago e candidato per le elezioni amministrative del 9 giugno, ufficializza la propria compagine, dopo i sei nomi comunicati a marzo.

La lista si chiama “Casciago in testa”, sul logo c’è la scritta Reto sindaco ed è evidenziato il fatto che si tratta di una lista civica, differenza profonda rispetto a 5 anni fa quando erano ben presenti e visibili i simboli dei partiti di centrodestra.

«Non è cambiato l’orientamento politico, ma è stata fatta una scelta che per un paese come Casciago è la più logica – spiega Reto -. Parliamo a tutti i nostri concittadini, cui abbiamo dimostrato quello che sappiamo fare in cinque anni complicati, ma ricchi di soddisfazioni e obiettivi raggiunti. Ci sarà modo per raccontare tutto quello che abbiamo fatto, molte cose sono sotto gli occhi di tutti, altre sono nascoste come il risanamento dei conti e la sistemazione di vecchi contenziosi. Siamo molto contenti del lavoro fatto e ci presentiamo fiduciosi a questa tornata elettorale: se ci saranno una o più liste avversarie, ci batteremo con quelle, altrimenti faremo di tutto per portare quanti più cittadini possibile alle urne, spiegando l’importanza di evitare il commissariamento. La scelta della lista civica è stata naturale anche perché siamo riusciti ad essere uniti ed affiatati in presenza di appartenenze politiche differenti, dimostrando di saper tenere logiche partitiche al di fuori dell’amministrazione comunale, usando sempre il buon senso e mettendo in testa la tutela del nostro territorio e dei nostri cittadini».

Il nome della lista è una citazione che non si può non notare, un riferimento evidente agli slogan che hanno accompagnato le campagne elettorali di Roberto Maroni, “Lombardia in testa” e “Varese in testa”: «Alle ultime elezioni comunali di Varese ho lavorato fianco a fianco con Roberto Maroni, tutto era pronto per la sua corsa, quando la malattia ha bussato alla sua porta costringendolo a rinunciare – spiega ancora Reto -. In quei giorni di lavoro, incontri, programmi ho potuto riavvicinarmi a Bobo e il nome della lista con cui mi presento per chiedere ai casciaghesi di votarmi per la seconda volta è una dedica a lui e a quello che avremmo potuto fare per Varese, ma che non ci è stato purtroppo permesso dalla sua malattia. “Casciago in testa” perché avremo Casciago sempre come primo pensiero e perché vogliamo portarla in testa per tutte le sue iniziative e pregi in provincia di Varese».

Ed ecco i nomi che affiancano Reto nel tentativo di bis da sindaco di Casciago: oltre ai membri della giunta uscente Alberto Gaggioni, Caterina Cantoreggi, Giacomo Baroni, Daniele Pravettoni e ai consiglieri comunali uscenti Giuditta Speroni e Mario Persicone ecco Cristina Pisoni, Eugenia Raso, Margherita Taborelli, Giovanna Favero, Claudio Testa e Pier Giuseppe Rovellotti.

«Un vero e proprio dream team – commenta Reto, classe 1976, imprenditore in vari settori, dal packaging alla ristorazione -. Ci sono il dottor Rovellotti che tutti conoscono e apprezzano per il suo lavoro in tanti anni da medico di base, Claudio Testa che è stato per una vita l’edicolante di Casciago, Cristina Pisoni e Giovanna Favero che sono inserite nel tessuto sociale della comunità di Morosolo, Eugenia Raso e Margherita Taborelli che sono invece residenti e vivono a Casciago. Tante donne, una giovanissima (Margherita, 18 anni), altre con esperienze in diversi settori, professioniste valide e capaci insieme a due uomini conosciuti e apprezzati. Persone che sapranno integrarsi con la squadra che ha amministrato il paese negli ultimi cinque anni insieme a me, un gruppo che ha dato tanto e che ha dimostrato il proprio valore. Siamo pronti alla sfida».

La lista verrà presentata in vari momenti:

. Apertura della campagna elettorale lunedì 13 maggio ore 18.00 all’Ulivo a Casciago

. Incontro sala biblioteca mercoledì 22 maggio alle 21

. Incontro al Riarma caffè di Morosolo ore 19 mercoledì 29 maggio

. Chiusura della campagna elettorale 7 giugno dalle 18 a Morosolo al Riarma caffè di Morosolo