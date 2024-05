Casette in legno per il giardino: come si posano senza permessi?

Con la bella stagione alle porte, anche tu vorrai trascorrere più tempo all’aria aperta negli spazi verdi, a partire dal giardino di casa tua. Per renderlo ancora più bello e pratico, faresti meglio a prevedere alcune strutture come le casette in legno da usare come capanno degli attrezzi o altro. Mentre prende forma il progetto per il tuo giardino, dovresti informarti su come installare le casette in legno senza permessi ma con basamenti adeguati.

Costruire casette in legno senza permesso: come si fa

È bene sapere fin da subito che hai la possibilità di costruire delle piccole strutture anche senza permesso edilizio; segui questo link per trovare ottime casette in legno per il tuo giardino. Non conta tanto l’utilizzo che ne fai ma piuttosto la metratura. È fondamentale che la tua casetta in legno non superi i 20 metri quadri se vuoi evitare di dover chiedere il permesso di costruire, le autorizzazioni e dover procedere con la registrazione della struttura al tavolare. Naturalmente, queste sono regole generali che possono differire in base ai casi e alle situazioni perciò ti conviene chiedere consiglio a un professionista della zona che abbia dimestichezza con l’ufficio tecnico del tuo Comune di residenza.

Detto ciò, nel tuo giardino puoi costruire diverse strutture senza dover chiedere permesso, proprio come capita con le casette in legno. Altri esempi comuni sono il gazebo e il pergolato, a patto che siano di limitate dimensioni e non fissi nel terreno. Tende e pergole addossate autoportanti possono altresì essere costruite senza doverti confrontare con la burocrazia. Per evitare di dover richiedere permessi e fare più passaggi nei diversi uffici, di solito, oltre alle dimensioni, la tua struttura per il giardino non deve esser fissa cioè rimovibile in un secondo momento.

Basamento per casette in legno: quale scegliere

Dopo aver chiarito che è sempre possibile costruire strutture in giardino senza il permesso, ricorda che soprattutto le casette in legno hanno bisogno di un basamento. Per mantenere le caratteristiche di durata e stabilità, occorre che la casetta poggi su un terreno più possibile piano e livellato. La prima fase per realizzare una casetta in legno prevede quindi di regolare il terreno eliminando pendenze, avvallamenti e irregolarità. Se il terreno non è stabile, è facile che la struttura, che sia una casetta in legno o altro, si deteriori precocemente e perda le sue caratteristiche.

È sicuramente possibile appoggiare la casetta in legno per il giardino direttamente sul suolo perfettamente livellato, sebbene ciò faccia penetrare umidità dal basso. Per ovviare al problema, hai diverse alternative, come il cemento, il quale però ti mette nuovamente di fronte al problema dei permessi. Per semplificare le operazioni, le piastre in cemento prefabbricate da poggiare su della sabbia livellata fanno al caso tuo. Ancor meglio sarebbe aggiungere una rete metallica che aiuta a distribuire il peso in maniera più uniforme. Tutto ciò va a costituire un piano che separa la casa in legno dal contatto diretto col terreno prevenendone il precoce dissesto legato anche a forti piogge, ristagni di acqua e via dicendo.