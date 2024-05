Cavaria con Premezzo ricorda in musica Mia Martini

A29 anni dalla scomparsa, anche quest’anno Cavaria con Premezzo rende omaggio a Mia Martini , la cantante che ha vissuto a Cavaria nella giovinezza e poi ancora negli ultimi anni.

L’omaggio a Mia Martini si terrà sabato 11 maggio nella piazza del municipio.

Mia Martini – all’anagrafe Domenica Rita Adriana Bertè – se n’è andata il 12 maggio del 1995, sola, in un appartamento della vicina Cardano al Campo. Lontana per anni dalla zona, proprio nell’anno della morte era tornata nel Gallaratese, per stare vicino al padre ormai anziano, Giuseppe Bertè, già dirigente scolastico di molti istituti varesini.

“Semplicemente Mia” è il titol del concerto in suo onore che si terrà sabato alle 21 in Piazza Pertini a Cavaria con Premezzo.

L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo il concerto si terrà all’oratorio Frassati di Cavaria (in via Amendola 229).

Mia Martini è sepolta al cimitero di Cavaria con Premezzo in via Via Tito Minniti.