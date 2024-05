Cecilia Strada domenica incontra le associazioni del territorio di Varese e della provincia

Domenica 12 maggio 2024 sarà una giornata intensa per Cecilia Strada, candidata capolista per il Partito Democratico della circoscrizione Nord Ovest. Strada sarà impegnata in una serie di incontri con le associazioni del territorio di Varese e della provincia.

Il primo appuntamento è previsto per le 15:45 a Varese, dove si terrà un punto stampa con Cecilia Strada presso Via Maspero, 20. Qui avrà l’opportunità di incontrare i rappresentanti delle associazioni locali e di presentare le sue proposte e il programma politico.

Successivamente, alle 17:30, Strada si recherà a Cardano Al Campo, dove incontrerà i Giovani Democratici di Varese presso il Circolo Quarto Stato in Via Veneto, 1. Questo incontro sarà un’occasione per discutere dei temi che interessano i giovani e per ascoltare le loro opinioni e le loro preoccupazioni.

Infine, la giornata si concluderà a Saronno, con un incontro previsto per le 21:00 presso Villa Gianetti in Via Roma, 20. Anche qui, Cecilia Strada avrà modo di confrontarsi con i cittadini e di illustrare le sue idee per il futuro della circoscrizione Nord Ovest.