“Cercasi smartphone usati” a Cassano Magnago per favorirne il riciclo: l’iniziativa del Lions Club Gallarate Seprio

Il Lions Club Gallarate Seprio, nell’ottica di concretizzare il service nazionale “Club a impatto 0”, in collaborazione con alcune attività commerciali, ha deciso di promuovere la campagna di riciclo degli smartphone rotti, guasti o semplicemente obsoleti nella Città di Cassano Magnago attraverso il Socio Andrea Pisani.

Ogni anno vengono buttati all’incirca 1.5 miliardi di telefonini: per questo Lions club ha avviato una campagna di sensibilizzazione verso la popolazione sul valore della salvaguardia ambientale legata ai rifiuti elettrici ed elettronici, in stretto collegamento con l’Obiettivo 15 dell’agenda Onu 2030.

I dispositivi raccolti, attraverso quattro apposite scatole, verranno successivamente avviati al corretto smaltimento per il recupero di materie prime con le quali potranno essere creati nuovi apparecchi digitali. Per produrre uno smartphone infatti vengono scavati almeno 30kg di rocce con relativi consumi di energia, disboscamento e inquinamento, uno smartphone è riciclabile fino al 96%

da ogni dispositivo si recuperano preziose risorse come oro, argento, palladio, ferro, cobalto, rame e terre rare ogni apparecchio riciclato equivale a 1kWh di energia e 0,8kg di emissioni di CO2 in meno.

Il Club ha già stipulato un accordo di collaborazione con il negozio Repair & Services Riparazione Cellulari di via Dante, 20 a Cassano Magnago dove il titolare Davide Marchetti ha consegnato un primo stock di materiale da riciclare e si è impegnato a proseguire questo percorso fino alla fine dell’anno 2024.

Le scatole per la consegna degli smartphone e dei cellulari saranno situate nelle seguenti attività artigianali e commerciali di Cassano Magnago: Mani di Forbici Parrucchiere in Via San pio X 52, VapeRoom 76 in Via IV Novembre 11, New Energy Ssdrl Palestra in Via Andrea Costa 7 e Muppet Bar in Via IV Novembre 86.

«Siamo orgogliosi di poter portare il nostro Service nazionale, dedicato alla salvaguardia ambientale, anche a Cassano Magnago – ha dichiarato La Presidente del Club, Silvia Radaelli – Come Lions siamo costantemente impegnati nelle attività sociali, educative e di sensibilizzazione con l’obiettivo di contribuire a creare una società sempre più coesa, dove la collaborazione tra singoli sia una leva strategica per migliorarsi reciprocamente. Alcuni service su cui ci siamo impegnati storicamente sono Seleggo, i Lions Italiani per la dislessia, progetto Nascimbere per gli scambi giovanili e Lifebility Awards per aiutare i giovani brillanti a concretizzare le loro idee utili alla comunità. Volevo ringraziare sentitamente Mani di Forbici, VapeRoom 76, New Energy Ssdrl, Muppet Bar che hanno deciso di ospitare le scatole per la raccolta degli smartphone e Davide di Repair & Services per aver aderito con entusiasmo e spirito di iniziativa, testimoniato già da questa prima consegna. Come Lions invitiamo i Cittadini e le Cittadine a portare i loro device tecnologici inutilizzabili per donargli una nuova vita ed aiutare fattivamente, con un piccolo gesto, l’ambiente».