Chiusa ancora fino a fine mese via Lazio a Varese, resta deviata la viabilità nella rotonda di largo Flaiano

E’ stata prorogata al 31 maggio, con un’ordinanza, la chiusura di via Lazio a Varese, nella parte più vicina alla nuova rotonda di Largo Flaiano.

L’ordinanza, firmata dal Comandante dei Vigili di Varese, Claudio Vegetti, prevede il divieto di transito in via Lazio dall’intersezione con via Arsiero alla nuova rotonda di Largo Flaiano.

La chiusura, già in atto da settimane, è dovuta ai lavori di realizzazione dei sottoservizi in attraversamento della rotonda da parte di Le Reti. Lavori che hanno provocato la chiusura della strada fin dalla mattina di lunedì 25 marzo.

La sua conclusione comporterà, oltre alla sistemazione delle tubazioni, anche un miglioramento atteso dai cittadini: anche Via Lazio avrà l’attraversamento rialzato. Questa caratteristica, già presente nelle vie circostanti, colmerà un gap che rendeva difficile l’attraversamento di questa strada per disabili e biciclette.